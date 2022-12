Datele utilizatorilor TikTok, în pericol: ce a declarat compania

ByteDance spune că a concediat patru angajați care au accesat datele mai multor utilizatori TikTok din SUA, inclusiv jurnalişti. Potrivit The New York Times, o investigație efectuată de o firmă de avocatură externă a constatat că angajații încercau să găsească sursele scurgerilor de informații către reporteri. Doi dintre angajați erau în SUA și doi în China, unde își are sediul ByteDance.

„ByteDance condamnă acest plan greșit care a încălcat grav Codul de conduită al companiei”, a declarat un purtător de cuvânt al ByteDance pentru Engadget. „Am luat măsuri disciplinare și niciunul dintre indivizii care s-a dovedit a fi participat direct sau a supravegheat planul greșit nu rămâne angajat la ByteDance”.

Compania a stabilit că membrii unei echipe responsabile cu monitorizarea comportamentului angajaților au accesat adresele IP și alte date legate de conturile TikTok ale unui reporter de la BuzzFeed News și Cristina Criddle de la Financial Times. De asemenea, se spune că angajații au accesat datele mai multor persoane cu legături cu jurnaliştii. Forbes susține că ByteDance a urmărit trei dintre reporterii săi care au lucrat anterior pentru BuzzFeed News. Toate cele trei publicații au publicat rapoarte despre TikTok, inclusiv despre presupusele sale legături cu guvernul chinez.

Datele acestor utilizatori TikTok, în pericol

„Conduita greșită a acelor persoane, care nu mai sunt angajate la ByteDance, a fost o utilizare greșită flagrantă a autorității lor de a obține acces la datele utilizatorilor. Acest comportament greșit este inacceptabil și nu este în concordanță cu eforturile noastre de pe TikTok de a câștiga încrederea utilizatorilor noștri”, a declarat ByteDance într-o declarație pentru Variety. „Luăm incredibil de în serios securitatea datelor și vom continua să ne îmbunătățim protocoalele de acces, care au fost deja îmbunătățite și întărite semnificativ, de când a avut loc acest incident”.

Ca referință, în octombrie, Forbes a raportat că membrii departamentului de audit intern și control al riscurilor al ByteDance plănuiau să folosească TikTok pentru a urmări locațiile anumitor cetățeni americani. ByteDance a respins aceste afirmații, dar raportul urmărește rezultatele anchetei interne. Compania a declarat pentru Times că a restructurat acel departament și l-a împiedicat să acceseze orice date din SUA.