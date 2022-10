Dacia noastră, mai apreciată decât Citroen sau Seat: a dat lovitura, în toată Europa. E mare bătaie pe ea

Dacia noastră înregistrează un succes de-a dreptul răsunător pe piața auto din întreaga Europă. Se pare că europenii sunt foarte mulțumiți de această marcă.

Faptul că Dacia este o mașină accesibilă la preț, dar fiabilă și cu dotări ce îi mulțumește pe șoferi, a făcut din această marcă un adevărat brand european, deosebit de apreciat de cumpărători.

Dacia, lovitură de proporții pe piața auto din Europa

Dacia a înregistrat o creştere a vânzărilor de 14,3% în ritm anual. În primele nouă luni din 2022, 321.461 de automobile marca Dacia au fost înmatriculate în Europa. Cei de la Dacia au reușit să depășească performanțe ale unor producători mult mai consacrați, cum ar fi Citroen sau Seat, dar i-a devansat și pe cei de la Fiat sau Opel.

Volkswagen este liderul vânzărilor pe piața auto europeană. Gigantul producător a reușit să înregistreze o creștere cu 25,7% a vânzărilor în luna septembrie. La acest succes răsunător au contribuit, cu precădere, vânzările de mașini Skoda și Audi, ambele înregistrând creșteri fulgerătoare, cu 50,5%, respectiv 40,9%.

Și la nivel național, piața auto duduie. Per ansamblu, piața auto din țara noastră pare să traverseze o perioadă foarte bună, în pofida multiplelor crize pe care le înfruntăm în an acest an. Astfel, datele oficiale arată că, la noi în țară, înmatriculările de autoturisme au crescut cu 33,4% în ritm anual în luna septembrie, până la 11.927 de unităţi. Referindu-ne la primele nouă luni ale acestui an, piaţa auto din România a înregistrat un avans de 7,9%.

Nu la fel de bine arată cifrele pentru Uniunea Europeană. În blocul comunitar, în primele nouă luni din 2022, vânzările de autoturisme au scăzut cu 9,9% până la 6,784 milioane de unităţi. Scăderi considerabile se înregistrează și în Europa, în acet caz fiind vorba despre un declin evaluat de specialiști la 9,7%.

6,784 milioane de autoturisme s-au vândut, per total, în Uniunea Europeană, în primele nouă luni din 2022, în timp ce în Europa vorbim despre 8,271 milioane de autoturisme.

Trebuie notat faptul că piața auto europeană încă nu și-a revenit complet după șocul provocat de pandemia de coronavirus. Cifrele oficiale încă nu se ridică la înălțimea celor înregistrate în anul 2019.