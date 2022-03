Cum vezi ce ai făcut pe Spotify: ce ai ascultat cel mai mult, artiști, albume, genuri și cât

Spotify este sursa principală de divertisment și relaxare pentru un număr record de oameni. Dacă stai cu căștile în urechi la muncă și nici nu-ți dai seama cum trece timpul, probabil că ai o fixație pentru cel mai popular serviciu de streaming de pe mapamond.

În același timp, sunt șanse foarte mari să nu-ți dai seama cât timp petreci cu adevărat pe Spotify. Poate știi că ai abuzat în ultima săptămână de un album sau un artist, dar nu poți să asociezi niște cifre exacte ”performanței” tale. Din fericire, aceeași platformă îți pune la dispoziție și o serie stufoasă de statistici, dacă ai vreo curiozitate în acest sens.

Statisticile tale de pe Spotify

Deși, în mod nativ, Spotify nu-ți pune la dispoziție cele mai multe statistici, nici măcar acelea nu sunt disponibile în aplicația de mobil. Pentru a le vedea, poți deschide aplicația omonimă pe laptop sau desktop sau, cel mai rapid, poți accesa spotify.com folosind browserul tău preferat. Indiferent de varianta pentru care optezi, exceptând aplicația de telefon, fă un click în dreapta sus pe numele tău de profil și optează pentru Profile.

În partea de sus a ecranului, vei vedea cei mai ascultați artiști din ultima lună. În dreapta, te interesează See All (Vezi-le pe toate). Imediat vei putea vedea cele mai ascultate piese din ultima lună ”Top Tracks this Month”, iar dacă apeși pe See All, vei vedea o listă cu top 50.

În cazul în care acestea nu-ți potolesc setea de cifre și informații despre activitatea ta pe Spotify, poți folosi Stats.fm (a.k.a Spotistats). Disponibilă pentru iPhone și Android, aplicația îți deschide porțile către numeroase alte statistici și nici nu este limitat la ultima lună. Poți să vezi cele mai ascultate melodii, cei mai ascultați artiști, cele mai ascultate albume, cele mai ascultate genuri, momentul zilei cel mai îndrăgit în care asculți muzică, numărul de melodii ascultate, numărul de minute în care ai ascultat muzică. Nu trebuie decât să te autentifici in-app cu contul tău de Spotify pentru a da acces progrămelului să-ți extragă informațiile dorite.