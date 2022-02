Cum să te pregătești pentru venirea pe lume a unui copil și care sunt motivele pentru care femeile aleg să nu mai nască mulți bebeluși

În zilele noastre, natalitatea atinge cote îngrijorător de mici, în aproape toate statele dezvoltate ale lumii, care se confruntă cu o îmbătrânire accelerată a populației.

Familiile moderne se pregătesc temeinic de venirea pe lume a unui copil și, adesea, aleg să dea naștere a maximum trei copii, din varii motive.

Însă sosirea unui nou membru în familie îi derutează pe mulți dintre noi. Nu toți știm ce avem de făcut, cum să ne organizăm și ce trebuie să luăm în calcul, cu precădere, într-un astfel de moment.

Prin urmare, să ascultăm câteva sfaturi venite din partea psihologilor, dar și analiștilor financiari, care filtrează situația atât din punct de vedere social, familial, cât și economic.

Care sunt pașii de urmat, pentru a întâmpina un bebeluș în familie

Înainte de sosirea bebelușului, ar trebui să aveți anumite lucruri achiziționate, asamblate și testate pentru a vă asigura că funcționează și că știți cum să le folosiți. Credem ferm în filozofia less is more când vine vorba de echipament pentru bebeluși. Cele mai importante elemente esențiale sunt un scaun auto instalat corespunzător și un loc sigur pentru ca bebelușul să doarmă, cum ar fi pătuțul.

Hrana congelată

După naștere, luați în considerare pregătirea și congelarea meselor, astfel încât să nu vă chinuiți zilnic să gătiți și nici să alegeți să apelați la opțiuni nesănătoase, cum ar fi alimentele semipreparate.

Uneori, prietenii și familia se vor oferi să aducă mese pentru a-l întâlni pe copil, dar nu te poți baza întotdeauna pe asta.

Din fericire, există o mulțime de rețete care sunt ușor de făcut și pot fi congelate și reîncălzite.

Este ușor să fii implicat în îngrijirea unui nou-născut, dar este important ca părinții să aibă grijă de ei înșiși, iar o dietă echilibrată și sănătoasă cântărește foarte greu din acest punct de vedere.

Depozite de produse esențiale

Un alt sfat important este să depozitați lucruri precum hârtie igienică, prosoape de hârtie, produse de curățare eficiente și produse de îngrijire personală pe care le utilizați în mod regulat, cum ar fi șamponul și săpunul.

Aceste produse nu sunt niciodată de prisos și ar fi bine să dețineți o rezervă substanțială, pentru a nu rămâne niciodată în pană.

Atenție pentru animalul de companie

Un alt lucru care poate să nu fie esențial pentru toată lumea, dar absolut esențial pentru mulți este să vă asigurați că lucrurile sunt în ordine pentru ca animalul dvs. de companie să fie îngrijit corespunzător după venirea bebelușului.

Vă puteți asigura că animalul dvs. de companie este îngrijit prin aprovizionarea cu hrană, jucării și orice medicamente pe care le pot avea, cum ar fi prevenirea lunară împotriva puricilor și căpușelor. Uneori, familiile care au animale de companie tind să le neglijeze pe acestea, fiindcă bebelușul necesită și captează toată atenția părinților sau membrilor familiei extinse.

Atenție la sănătatea personală, dincolo de sarcină!

Până la nașterea bebelușului, aproape toată asistența medicală a fost orientată spre sarcină. Cu toate acestea, înainte de a se naște copilul, ar trebui să vă ocupați de alte aspecte de rutină de îngrijire a sănătății. Mergeți la dentist sau oftalmolog pentru îngrijiri preventive. Dacă aveți nevoie de intervenții stomatologice sau de ochelari sau lentile de contact noi, faceți-vă timp și, desigur, bani, pentru a vă menține starea de sănătate.

Pregătirea pentru spital e esențială

Ar trebui să vă pregătiți pentru șederea în spital. Aceasta include cunoașterea celor mai bune rute către spital și împachetarea valizelor pe care să le aveți la îndemână în cazul în care trebuie să plecați în grabă.

Acum că am văzut principalii pași pe care trebuie să-i facem, să vedem câteva recomandări financiare, pe care să le luăm în calcul, înainte de a avea un copil:

-acumulați un fond de economii care să vă permită să vă mențineți nivelul de trai chiar și dacă partenerul rămâne fără job sau veniturile familiei, per ansamblu, se diminuează din varii motive neașteptate.

-încheiați asigurări de care copilul să beneficieze la maturitate.

-începeți să deschideți un cont de economii pentru studiile copilului. Timpul trece extrem de repede!

Din ce în ce mai puțini bebeluși. De ce?

Acestea fiind spuse, nu putem vorbi despre bebeluși și nașteri fără să atingem, poate, cel mai sensibil subiect al acestei teme ample: rata scăzută a natalității.

În ultimii 30 de ani, de la an la an, s-au născut din ce în ce mai puțini copii. Apogeul a fost atins în 2020, când s-a înregistrat cea mai scăzută natalitate din istoria României.

„A scăzut foarte mult numărul persoanelor de gen feminin, a acelor persoane cu vârsta între 20 și 40 de ani, (…) care puteau naște un număr de copii în această perioadă. Dacă la începutul anilor 90, vârsta medie a mamei la prima naștere era puțin peste 20 de ani, astăzi a crescut la peste 27 de ani. Dacă înainte, 30 de ani era o vârstă înaintată să ai nu primul copil, ci al doilea și chiar al treilea copil, acum e ceva obișnuit”, explică Tudorel Andrei, președintele INS.

Pe lângă explicațiile oferite de oficialul INS, vorbim, desigur și de o emancipare a femeii, care tinde să își întemeieze o familie la o vârstă tot mai înaintată. De asemenea, observăm o rată a natalității mai mică în rândul persoanelor care studiază mai mult și care își construiesc o carieră, spre deosebire de zonele sărace, defavorizate, unde trenează sărăcia și lipsa accesului la educație sanitară și sexuală. Totodată, instabilitatea financiară, stresul și lipsa măsurilor care să încurajeze natalitatea sunt factori pe care persoanele conștiente și responsabile le cântăresc atent înainte de a lua decizia de a da naștere unei noi vieți.

În cele din urmă, oamenii se căsătoresc mai târziu, aspect ce amână momentul nașterii. Analiza vârstei medii la prima căsătorie a soţilor relevă o tendinţă constantă de creştere a acesteia şi de amânare a căsătoriei. În anul 2007 (primul an după implementarea sprijinului financiar) se observă o creştere uşoară a acestei vârste, determinată de căsătoriile amânate din motive financiare. Curba ratei nupţialităţii urmează fidel pe cea a numărului căsătoriilor, cu un maxim (8,8 căsătorii la 1000 locuitori) înregistrat în anul 2007, după care amploarea fenomenului de nupţialitate scade masiv, influenţat de fenomenul migratoriu extern determinat de intrarea României în UE şi deschiderea graniţelor.