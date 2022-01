Cum îți sunt mâncați banii din portofel, chiar dacă nu cheltui nimic într-o zi: pe an, suma e colosală. Cum se explică

În realitate, fiecare angajat român care contribuie la fondurile private de pensii, pierde zilnic bani. În mod normal, n-ar trebui să se întâmple acest lucru. Aceste depozite bănești au rolul de a-ți înmulți depunerea și de a-ți asigura, la bătrânețe, un oarecare confort financiar, în funcție de randamentul lor, dar și de nivelul contributivității tale din perioada în care activezi în câmpul muncii.

În realitate, ultimele analize economice indică faptul că fondurile de pensii sunt afectate de inflație. Zi de zi, fenoemnul macină fondurile de pensii private, iar dacă ne gândim care este impactul anual, pierderile sunt substanțiale.

„În pofida unei performanțe medii bune, de 5.9%, aceasta s-a situat semnificativ sub inflația de sfârșit de an de 8,2%. Vestea bună esta că, din acest punct de vedere, 2021 intră în categoria excepțiilor din istoria de 13 ani a fondurilor de pensii private obligatorii. A mai existat doar un singur an, 2018, în care performanță investițională a fondurilor de pensii private obligatorii (pilon 2) s-a aflat sub rată inflației”, conform raducrăciun.ro.