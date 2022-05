Cum înveți despre viitor, tehnologie, AR și VR de la oameni pricepuți, la București

Se vorbește din ce în ce mai mult despre Metavers, inteligență artificială, realitate augumentată și așa mai departe. Ca să înțelegi mai bine aceste concepte, poți să participi weekend-ul acesta la cel mai mare eveniment dedicat trendurilor de viitor și sustenabilității din România, care are loc în perioada 20-22 mai, în București.

Future Summit 2022 îi aduce împreună pe unii dintre cei mai cunoscuți futurologi internaționali. În cadrul evenimentului vei putea afla care sunt cele mai importante trenduri ce vor transforma următorii ani de la experți internaționali în descentralizare, AI și energie. De asemenea, vei putea îmțelege mai multe despre viitorul muncii și al educației, despre impactul tehnologiilor AI, automatizare și 6G, despre viitorul orașelor sau Metaverse.

Weekend-ul tehnologiei, la București

Astfel, prima zi a evenimentului Future Summit 2022 are loc pe scena Teatrul Național București, vineri. În ceea ce privește accesul la Future Summit, se poate face prin două tipuri de bilete: bilet pentru prezență fizică sau bilet pentru prezență online. Este important de menționat că toate veniturile din bilete online și offline de la FS22 sunt destinate sprijinirii activității umanitare și educaționale a Teach for Ukraine. Așadar, cu banii de pe bilete, ONG-ul Teach for Ukraine vrea să le ofere în continuare acces la educație copiilor din Ucraina care nu mai pot studia în contextul războiului.

Lista speakerilor străini care vin la București pe 20 mai precum și alte detalii legate de cea de a 7-a ediție a Future Summit găsești AICI. Printre speakerii români la Future Summit, îi putem menționa pe Sebastian Burduja (Ministrul Digitalizarii), Peter Barta (DeGeThal), Radu Ciocoiu (Raiffeisen Bank), Adrian Georgescu (Biodeck), Dragoș Tuță (Ambasada Sustenabilității), Andrei Covatariu (UNECE), Ciprian Ciucu (Primarul sectorului 6), Radu Mihaiu (Primarul sectorului 2), Octavian Berceanu (expert politic de mediu), Mircea Ilie (IKEA Romania), Lara Tassan Zanin (EIB Group Office in Romania), Andrei Dudoiu (SeedBlink).