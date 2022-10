Cum a plonjat Bucureștiul în realitatea virtuală. Instalația de inteligență artificială care prezice viitorul și controlul avatarurilor prin expresii faciale

Metaversul, spațiul cibernetic în care omenirea se pregătește să colaboreze sub formă de avataruri, și-a aruncat tentaculele realității virtuale peste Bucureștiul din ultimul week-end. S-a întâmplat însă deocamdată într-un spațiu imersiv din centrul Capitalei, în triunghiul Palatul Oscar Maugsh – Palatul CCI – Casa Ghica, unde festivalul RADAR, aflat la a treia ediție, a propus o incursiune futuristă printre proiecte new media.

De la interacțiuni inedite pentru copii, într-un perimetru generos dedicat celor mici, până la video-mapping, instalații AR (augmented reality) ori VR (virtual reality), sculptură digitală, inteligență artificială, game-art sau NFT-uri, toate experiențele au fost reunite într-un cerc de magie, menit să aducă mai aproape viitorul, în care tehnologia invadează din ce în ce mai mult viața reală.

Alladin în dimensiune VR și circ în lumea AR

Pentru pici, traseul imaginativ și senzorial a fost o atracție nemaiîntâlnită, chiar dacă a accesa 2-3 minute într-o excursie VR a presupus și un bagaj de răbdare la o coadă cât să rozi un pachet serios de biscuiți. Câteva dintre aventuri?

– Flying Carpet: cu picioarele așezate pe un covor magic, călătorul VR joacă rolul lui Alladin, ”zboară” prin unduirile corpului, adună puncte, ocolește obstacole și se străduiește să ajungă la întâlnirea cu geniul ieșit din lampa fermecată

– Avatar Swing: umbrele jucăușilor de pe un balansoar se transformă în avataruri, ale căror mișcări în timp real sunt proiectate pe un ecran într-un stil interactiv

– EcoCircus: un cont de Instagram deschide drumul spre un show de circ accesibil prin realitate augmentată.

– Metaball: un zid virtual, o lume în spatele lui și o altă realitate care se naște după ce ”dărâmi” cărămizile de fiecare dată cu mingi de handbal într-un perpetuum mobile interactiv

– FantasMe: în realitatea augmentată, copiii au de ales dintre trei măști fantastice (Dragon, Pasăre, Pisică), putându-și crea propriul avatar.

Oracol bazat pe rețele neurale

Dar spectacolele cele mai captivante sunt la ciocnirea cu AI. Artificial Inteligence. Instalația Avatar AI Ballroom înseamnă întâlnirea cu un grup de avataruri din culturi diferite, ”personaje” care pot fi controlate prin expresiile faciale. E produsul unei colaborări multidisciplinare (animație, arhitectură 3D, video mapping, compoziție audio-vizuală), care a condus la un original exercițiu de explorare a lumii virtuale.

La fel și în cazul ANA, oracolul AI bazat pe rețele neurale, capabil să prezică viitorul. O întrebare în limba engleză în fața unui chip animat, într-o sală somptuoasă, e suficientă pentru a afla cum va arăta lumea în anii următori în ”viziunea” fetei cu chip de anime japonez.

Explicații de la creator

Mihai Cojocaru, director tehnic și creativ la RADAR și One Night Gallery, e unul dintre creatorii proiectului integral românesc. ”Este un avatar neural artificial care poate duce o conversație și manifesta predicții. Nu am învățat-o ceva anume, ci am folosit modele de rețele neurale, între care unul de language, antrenat în mare parte pe Internet, în special pe wikipedia. De acolo își extrage informațiile”, puncta recent Cojocaru într-un interviu pentru Radio România Cultural.

Și detalia: ”Procesele interne ale rețelelor neurale sunt inaccesibile. Nu putem ști exact cum își generează și cum își cântărește informația. Ori cum și le reprezintă ca memorie și importanță în gândire. Interfața e singura componentă care a avut o contribuție umană, generată de un soft 3D. De asemenea, estetica feței a fost o decizie a creatorilor”.