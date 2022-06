Cum a ajuns statul să se împrumute din nou de la cetățeni. Dobânzile sunt la nivel record

Pentru a face rost de bani care să acopere golurile din buget, statul român se împrumută iar de la populație. Începând de joi, 2 iunie, românii vor putea cumpăra titluri de stat cu doar un leu bucata. Dobânzile oferite de Ministerul Finanțelor sunt la un nivel record, chiar duble față de cele oferite de bănci. Termenul limită pentru această subscriere este 28 iunie.

Statul român se împrumută de la populație cu dobânzi foarte mari

Persoanele care au peste 18 ani pot achiziționa aceste titluri de stat, care sunt, de fapt, părți din datoria statului. Valoarea unui titlu este de 1 leu, dar oricine poate învesti cât dorește. Titlurile de stat pot fi cumpărate online, dacă ai cont pe site-ul ANAF, direct de la sediile Trezoriei sau, mai simplu, de la Poșta Română. Câștigurile sunt garantate. Dobânzile oscilează între 7,2%-7,8% pe an. Dobânda mai mică este dacă păstrezi titlurile un an, iar cea mai mare, dacă le ții trei ani. Cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, investești 1.000 de lei și păstrezi titlurile un an, câștigi 72 de lei.

Se întâmplă de joi, 2 iunie

Începând de joi, 2 iunie, românii vor putea investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1 și 3 ani și dobânzi anuale de 7,2%, respectiv 7,8%. Acestea au valoare nominală de 1 leu și sunt în formă dematerializată.

Dobânzile sunt la un nivel record, deoarece și inflația este la un nivel record. Este posibil ca parte din câștig să fie topit de scumpiri. Totuși, făcând o comparație cu dobânzile oferite de bănci pentru economii, vei observa că acestea sunt mult mai mici, plus că din câștig trebuie să scazi și impozitul către stat.

Alternativă bună de economisire pentru români

Analiștii spun că titlurile de stat sunt o alternativă bună de economisire, pentru că sunt garantate de stat. La data scadentă îți recuperezi banii investiți plus dobânda. Astfel, cu banii strânși de la cetățenii care cumpără titluri, statul român mai acoperă o parte din golurile de la buget. De pildă, la finele anului trecut, statul a strâns în acest mod, în jumătate de lună, peste un miliard de lei.

Încă din 2020, Guvernul României a lansat un program masiv de mărire a bugetului prin intermediul unor titluri de stat TEZAUR, plan care continuă și astăzi. Persoanele care achiziționează astfel de produse vor primi anual dobânda aferentă sumei investite, iar la maturitate (1, 3 sau 5 ani) vor primi și plata valorii nominale, pe lângă ultima dobândă.