Criza microcipurilor se va intensifica: ce spun experții

S&P Global Mobility și-a redus estimările pentru 2022 și 2023 cu 2,6 milioane de vehicule.

Analiștii au urmărit îndeaproape industria auto și au tăiat peste 5 milioane de mașini din prognoza pentru producția globală în acest an și anul viitor, în mare parte din cauza consecințelor așteptate de la invazia Rusiei în Ucraina.

S&P Global Mobility, cunoscută anterior ca IHS Markit, și-a redus estimările pentru 2022 și 2023 fiecare cu 2,6 milioane de vehicule. Experții se așteaptă acum ca firmele auto să producă 81,6 milioane de mașini la nivel mondial în acest an și 88,5 milioane anul viitor.

„Odată cu lansarea prognozei din martie, am eliminat 2,6 milioane de unități din perspectiva noastră pentru 2022 și 2023, dar riscul de scădere este enorm. Situația noastră cea mai gravă arată posibile reduceri de până la 4 milioane de unități pentru acest an și anul viitor”, a declarat Mark Fulthorpe, director executiv. În cel mai rău scenariu al companiei, producția ar fi cu până la 4 milioane de vehicule sub previziunile anterioare pentru fiecare an.

În total, aproape 25 de milioane de unități au fost eliminate din prognoza S&P Global Mobility de producție de vehicule ușoare până în 2030.

Piața rămâne instabilă

S&P Global Mobility menționează efectul pe care războiul Rusiei îl are asupra prețurilor energiei și materiilor prime, așteptările ca deficitul de semiconductori să se agraveze și întreruperile fluxului cablajelor din Ucraina.

Furnizorii pot avea probleme în aprovizionarea cu gaz neon folosit pentru fabricarea așchiilor din Ucraina, precum și paladiu din Rusia.

Deși probabilitatea scăzută, așa cum stau lucrurile, paladiul are potențialul de a deveni cea mai mare constrângere de aprovizionare a industriei. Rusia produce 40% din paladiu extras din lume, conform US Geological Survey. Aproximativ două treimi din utilizarea paladiului este în vehicule, unde este elementul activ al convertoarelor catalitice pentru post tratarea gazelor de evacuare. Dacă aprovizionarea cu paladiu rusesc ar fi întreruptă brusc, producția tuturor vehiculelor care utilizează astfel de surse s-ar putea opri. Deși platina este un element alternativ, este la fel de scumpă și, de asemenea, este în mare parte originară din Rusia.

Focarul de cazuri de COVID-19 din China duce, de asemenea, la închiderea fabricilor din centrele de producție, inclusiv Shenzhen și Changchun. Toyota, Volkswagen Group și Tesla se numără printre companiile care au fabrici inactive în această săptămână.