Conferința NATO. Secretarul general: „Nu vrem să intrăm în război, dar suntem pregătiți să apărăm teritoriul Alianței”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spuscă atacul Rusiei asupra centralei nucleare de la Zaporojie arată cât de vitaleste ca acest război să se încheie. A ținut să precizeze, din nou, că NATO nu este parte a conflictului și nici nu vrea război. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a spus că alianța e defensivă însă că dacă va fi nevoie fiecare centimetru din teritoriul NATO va fi apărat.

„We are deploying the Nato response force for the first time”

„We are deploying the Nato response force for the first time"

Nato Secretary General Jens Stoltenberg says „we will continue to do what it takes to protect and defend every inch of Nato territory" adding that „Nato is not seeking a war with Russia"

— BBC News (World) (@BBCWorld) March 4, 2022