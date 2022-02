Companiile în care merită să investești: de ce ar putea fi o mișcare inteligentă

În general, acțiunile vehiculelor electrice s-au tranzacționat la prețuri ridicate în ultimul timp.

Dar acest lucru nu se aplică tuturor companiilor care operează pe această piață. Câteva sunt încă evaluate la niveluri extrem de atractive, iar în rândul acelui grup, aceste trei mărci pot reprezenta investiții deosebit de inteligente pe termen lung.

Ford

Acțiunile Ford se tranzacționează cu o reducere semnificativă în comparație cu unele companii de vehicule electrice și poate continua să o facă pentru o perioadă. Tranziția în curs de desfășurare a gigantului producător de automobile la vehiculele electrice ar putea să nu fie ușoară. În plus, este posibil ca firma să nu genereze marje comparabile cu acele companii care se axează exclusiv pe vehicule electrice, deoarece vehiculele cu motor cu ardere internă vor continua să reprezinte o cotă semnificativă din gama sa de vehicule pentru o perioadă de timp.

Acțiunile Ford se tranzacționează la un raport preț-câștig de 4, ceea ce pare scăzut în comparație cu alți producători auto vechi, precum și cu piața mai largă. Totuși, această evaluare mai scăzută se datorează în mare parte unui câștig unic al investiției sale în Rivian. Raportul preț-câștig al Ford de 7,5 este în concordanță cu cei tradiționali.

Cu toate acestea, la fel ca alți producători auto tradiționali, acțiunile Ford se tranzacționează la o evaluare semnificativ mai ieftină decât companiile de vehicule pur electrice. Chiar dacă este justificat un anumit grad de reducere, acesta pare puțin prea mare și, cu siguranță, există un spațiu pentru ca Ford să crească dacă va reuși cu planurile sale legate de vehiculele electrice. Ford își propune să devină al doilea cel mai mare producător de vehicule electrice în câțiva ani. A vândut 13.169 de vehicule electrice în ianuarie, în creștere cu 167% de la an la an. În 2023, intenționează să producă 600.000 dintre ele.

BYD

Producătorul chinez de vehicule electrice BYD crește rapid pe piața sa de origine. În ianuarie, vânzările de vehicule cu energie noi ale companiei au crescut cu 362% de la un an la altul, la 93.168 de unități. Dintre acestea, 46.386 au fost vehicule pur electrice. Vânzările vehiculelor sale pur electrice au crescut cu 221% de la an la an. BYD este deja al patrulea cel mai prolific producător de vehicule electrice din lume.

Cu toate acestea, BYD tranzacționează la un raport preț-vânzări mult mai mic decât alte companii de vehicule electrice, atât nume de top, cât și concurenți emergenți.

BYD a intrat în industria auto în 2003. În prezent, aproximativ 95% din vânzările de vehicule sunt electrice sau hibride plug-in. Cu o experiență bogată în producție și o poziție de lider pe piața chineză de vehicule electrice, BYD pare bine plasată pentru o creștere continuă. În următorul deceniu, operațiunile sale de vehicule electrice ar trebui să crească semnificativ, iar prețul acțiunilor sale ar trebui să urmeze.

Volkswagen

Volkswagen este un alt producător auto tradițional, cu o evaluare care pare atractivă, având în vedere ambițiile sale de vehicule electrice. Raportul său preț-câștig de 6,8 este mai mic decât cel al majorității companiilor pur electrice. De asemenea, raportul preț-vânzări de aproape 0,5 se compară favorabil cu evaluările altor producători de vehicule electrice.

Volkswagen intenționează să investească 52 de miliarde de euro în eforturile sale de electrificare și și-a propus ca modelele electrice să reprezinte jumătate din toate vehiculele pe care le vinde până în 2030. Un obiectiv cheie al acestui plan de investiții îl reprezintă bateriile: Volkswagen intenționează să înființeze șase „gigafabrici” în Europa pentru a-și satisface propriile nevoi de baterii. În 2021, producătorul auto german a vândut peste 450.000 de vehicule electrice, în creștere cu 95% față de 2020.

Vânzările globale de mașini electrice s-au dublat la 6,6 milioane de unități în 2021, reprezentând aproape 9% din piața auto. Această cotă este pe cale să crească în următorii ani, oferind un potențial imens de creștere producătorilor de automobile care pot atrage cel mai bine consumatorii cu noile lor oferte de vehicule electrice.

Dacă Volkswagen reușește să-și sporească vânzările de vehicule electrice, îmbunătățind și marjele, prețul și evaluarea acțiunilor sale vor reflecta cu siguranță acest lucru.