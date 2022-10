Codul Rutier 2022 – ce amendă primești dacă mergi prea încet cu mașina. Toți șoferii trebuie să știe sancțiunea

În România, de cele mai multe ori, ajung cap de afiș știrile cu vitezomani, șoferi prinși cu peste 200 de kilometri pe oră în localitate. Codul Rutier are însă o serie de sancțiuni și pentru șoferii de la polul opus al spectrului de viteză.

Codul Rutier 2022 este în mare parte neschimbat față de anii trecuți, dar există câteva prevederi mai puțin obișnuite care s-ar putea să te coste scump dacă nu ești atent. În acest caz particular, atragem atenția asupra situației în care mergi prea încet cu mașina, semnificativ mai lent decât prevede legea.

Câte puncte de amendă primești pentru viteză mică, în România

La momentul de față, un punct de amendă este egal cu 145 de lei. În cazul în care mergi cu o viteză semnificativ mai mică decât cea prevăzută de lege pentru o porțiune de drum, încetinind astfel semnificativ traficul, ești sancționat cu 2-3 punct de amendă. Cu alte cuvinte, poți fi sancționat cu până la 450 de lei pentru că nu te grăbești când ești la volan.

În mod previzibil, există multe situații în care această prevedere nu poate fi aplicată. În marile orașe ale țării, unde traficul este congestionat constant, se circulă bară la bară și, de cele mai multe ori, se stă pe loc. Atunci, niciun polițist nu-ți dă amendă pentru viteză mică. De asemenea, tot la capitolul excepții intră situația în care îți cauți un loc de parcare, o adresă sau un spațiu în care să încurci cât mai puțin dacă aștepți câteva minute pe cineva.

Prevederea din Codul Rutier a fost însă gândită pentru alte situații. Există străzi cu limită minimă de viteză, iar dacă nu circuli peste acea valoare când drumul este liber, ești pasibil de amendă. Cel mai probabil este să primești amendă în afara localității, când circuli nejustificat cu o viteză de cel puțin 10 km/h sub limita stabilită pentru porțiunea respectivă de drum județean, drum național, drum expres sau autostradă. Pe autostradă, în particular, dacă circuli cu sub 50 km/h, iei amendă.