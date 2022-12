CNA, reacție după incidentul cu jurnaliști români de la Bruxelles. Presa a fost ținută departe de liderii austrieci după votul din JAI

Consiliul Național al Audiovizualului a transmis o replică, după ce jurnaliștii români care au fost prezenți la Consiliul JAI de joi au fost ținuți la distanță de către liderii austrieci. Bodyguarzii i-au ținut pe jurnaliștii români departe de liderii din Austria prezenți la Bruxelles.

CNA declară că „presa este catalogată ca fiind un pericol” și acest lucru „încalcă dreptul la corecta informare a cetățenilor români”.

Presa din România a încercat să vorbească cu ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, însă acesta i-a sfidat pe jurnaliști și personalul său de securitate i-a împiedicat să se apropie de ministru.

„Poziția publică a CNA – Consiliul Național al Audiovizualului față de modul în care jurnaliștii români au fost tratați la finalul reuniunii JAI de ieri, de la Bruxelles:

Către: AMBASADA REPUBLICII AUSTRIA ÎN ROMÂNIA / Austrian Embassy Bucharest 🇦🇹

În atenția: Excelenței Sale, doamna Adelheid FOLIE, Șef de Misiune și Ambasador

Excelența Voastră, doamnă Ambasador,

• În calitatea sa de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale și de for care veghează la respectarea dreptului la liberă exprimare, Consiliul Național al Audiovizualului își manifestă dezaprobarea față de modul în care jurnaliștii români au fost ținuți la distanță cu ajutorul bodyguarzilor de ministrul austriac de Interne / BMI – Bundesministerium für Inneres, Gerhard Karner, în contextul în care, în proximitate, acesta acorda interviuri altor jurnaliști.

• Imaginile pe care întreaga 🇪🇺Europă le-a putut vedea ieri, după votul negativ dat de Austria în cazul aderării României la spațiul Schengen, surprind un gest prin care presa este catalogată ca fiind un pericol.

• Membrii Consiliului consideră că, indiferent de cât de dificil este un moment politic, presa trebuie să aibă posibilitatea de a se adresa celor care ocupă vremelnic funcții publice.

• Îndepărtarea jurnaliștilor români este un gest care nu are nicio legătură cu valorile democratice, nefiind în concordanță cu ceea ce înseamnă libertatea presei ca valoare fundamentală a Uniunii Europene. Totodată, CNA consideră că o astfel de atitudine încalcă dreptul la corecta informare a cetățenilor români.

• Misiunea Consiliului Național al Audiovizualului este de a asigura un climat bazat pe libera exprimare şi responsabilitatea faţă de public în domeniul comunicării audiovizuale, iar cetățenii români au dreptul de a fi informați si nu ignorați.

• Membrii Consiliului Național al Audiovizualului își exprima solidaritatea cu jurnaliștii acreditați la Bruxelles și speră ca, fiind un caz fără precedent la un asemenea nivel european, să fie și unul singular.

• Consiliul are convingerea că statul austriac, în ansamblul său, respinge astfel de comportamente și respectă dreptul la corecta informare a cetățenilor români”, a declarat CNA.