Cluj, București, Brașov sau Timișoara au rămas în urmă: orașul din România care ”a luat fața” giganților la investiții, fabrici, locuri de muncă

Când vine vorba de polii industriali și tehnologici ai României, orașele în care oamenii își găsesc cel mai ușor de lucru, mulți se gândesc la București, Cluj, Timișoara sau Brașov. Un alt oraș s-a făcut însă remarcat în ultimul an și pare să fie o destinație perfectă pentru investitori.

În contextul unui handicap masiv pe partea de infrastructură în România, era doar o chestiune de timp până când orașele mari care sunt apropiate de graniță să ajungă să aibă de profitat de pe urma incapacității autorităților de la București. Tocmai din acest motiv, Oradea pare să fie cea mai atractivă destinație pentru giganți din afară care caută nu doar o forță de muncă mai ieftină în țara noastră, dar și o proximitate cu occidentul, cu infrastructura rutieră de dincolo de graniță.

Oradea, cea mai fierbinte destinație pentru investiții în România

Dacă vrei să fii aproape de valorile occidentale, dar să rămâi totuși în România, nicio idee nu este mai bună decât să te muți la Oradea. Nu de alta, dar în trei ore și jumătate ești la Budapesta, iar în cinci ore și 45 de minute ai ajuns la Viena. Din acest motiv, acest oraș a atras deja în 2022 o investiție de 125 de milioane de la Stihl, 650 milioane de euro de la Nokian, urmând ca înainte de finele anului să fie materializată încă una de 50 de milioane de euro.

„Proiectul Nokian are o investiţie iniţială de 650 mil. euro şi are trei faze. Dacă se vor realiza toate trei, vorbim de o investiţie totală de 1,5 mld. euro. Investiţia merge la Oradea datorită infrastructurii. Merge datorită terenului care are putere instalată, gaz, canalizare şi apă curentă. Sunt oameni locali, dincolo de primarul Florin Birta şi Ilie Bolojan, precum Alina Silaghi de la ADLO sau Mihai Jurca, city managerul care ne-au oferit informaţiile necesare. Când analizezi 150 de terenuri micile diferenţe se adună“, a explicat Viorel Opaiţ, business development di­rector în cadrul companiei de consultanţă JLL, pentru ZF.

Vești bune vin și din Județul Bihor, regiunea cu cea mai mare creștere a cifrei de afaceri dintre primele cele mai puternice zece județe din România. Dacă ne uităm doar la situația din 2021, cifra de afaceri totală a celor 29.000 de firme înregistrate în judeţul Bihor a ajuns în 2021 la 46,1 mld. lei (9,4 mld. euro), cu 21% mai mare faţă de 2019, mai mult decât în orice alt județ din top 10. Ca referință, clasamentul în România este Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timiş, Argeş, Prahova, Constanţa, Braşov, Bihor şi Sibiu.