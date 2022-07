Circuitul apei în natură pe timp de secetă

Procesul de circulație continuă a apei prin hidrosfera Pământului se numește circuitul apei în natură.

Acesta este pus în mișcare de radiația solară și de gravitație. Modalitatea prin care apa circulă se numește evapotranspirație și este măsurată de către cercetătorii de la NASA cu ajutorul sateliților.

Dar cum circulă apa pe timp de vară, când temperaturile sunt ridicate și e secetă?

Conform specialiștilor, rata cu care plantele și pământul eliberează apa în atmosferă a crescut la nivel global între anii 2003 – 2019.

Hai să aflăm cum circulă apa în natură și când este prea cald!

Circuitul în și deasupra pământului

Pe pământ, apa circulă sub formă lichidă sau sub formă de nori și își schimbă mereu starea de agregare, în funcție de factorii care o influențează. Trece din lichid, în vapori, în gheață și tot așa, cu ajutorul soarelui. Este un ciclu constant care se repetă în fiecare anotimp, de miliarde de ani. Dacă circuitul apei în natură nu ar mai exista, planeta ar deveni aridă și viața nu ar mai fi.

Cum circulă apa din nori

Norii sunt transportați pe tot globul de către curenții de aer. În acest timp, particulele de nor se ciocnesc, cresc în dimensiuni și apoi apar precipitațiile. Acestea sunt de trei feluri: ploi, ninsori sau grindină. Precipitațiile ajung pe pământ unde sunt absorbite de sol, plante sau se acumulează în râuri, lacuri, mări sau oceane. Acestea sunt responsabile pentru aproximativ 90% din umiditatea atmosferei.

Cum elimină plantele apa

O parte din precipitațiile care intră în sol sunt absorbite de diferite plante prin rădăcinile lor. Apa din acviferul freatic asimilată hărnește planta și apoi este din nou eliminată prin procesul de evapotranspirație. Acesta are loc la suprafața frunzelor și apa ajunge iar în aer. Transpirația plantelor oferă 10% din umiditatea totală a atmosferei, cum zonele de uscat de pe Terra sunt mai mici decât cele de apă.

Ce este evapotranspirația

Acest procedeu reprezintă o ramură critică a circuitului global al apei, adică ciclul care creează condițiile pentru viață. Cum circuitul nu are un punct fix de plecare, noi vom exemplifica cu oceanele. Soarele este motorul principal al procedeului, încălzind apa la diverse temperaturi. Aceasta ajunge în aer sub formă de vapori, care sunt transportați apoi de curenți de aer ascendenți. În momentul în care vaporii ajung la altitudini cu temperaturi mai scăzute, apare condensarea lor sub formă de nori.

Evapotranspirația s-a dublat

Procesul de evaporare are nevoie de căldură, iar în natură aceasta provine de la Soare. În ultimii ani, încălzirea climatică a dus la dublarea evapotranspirației care se va accelera din ce în ce mai mult, conform NASA. Urmările vor fi uscarea terenurilor și a vegetației mult mai rapid și pe o arie mai mare, precum și evaporarea din bălți, lacuri sau râuri. Este momentul în care apare seceta în unele regiuni.

Ce este seceta, de fapt

O evaporare rapidă de apă de pe uscat din cauza căldurii excesive se numește secetă. Specialiștii o numesc „un simptom al unei lumi în încălzire, care poate avea consecințe majore asupra ecosistemelor și societății umane, deoarece va crește presiunea pe sursele de apă.” Pe scurt, aceasta a început să se evapore mai repede, uneori nemaiajungând în râuri chiar dacă vine sub formă de precipitații. Acest lucru duce la perturbarea normală a circuitului apei în natură, fapt care afectează viața în unele zone pe pământ. În ciuda faptului că evaporarea se produce într-un loc, vaporii sunt adesea purtați de curenții de aer în alte zone unde, dacă întâlnesc alți nori, se ciocnesc și dau naștere la alte precipitații.

Cifrele sunt alarmante

Estimările globale ale procesului de evaporare sunt aproximate prin efectuarea unor măsurători în anumite locații sau cu ajutorul modelelor. Ulterior, sunt extinse la o scară mai mare, amintindu-se că mai pot exista erori. Cercetătorii au descoperit că evapotranspirația în 2013 era de aproximativ 40 de cm pe an. Aceasta a crescut cu 44,5 cm pe an în 2019, adică o tendință ascendentă de 0,25 de cm pe an, cu o incertitudine de 0,5 mm pe an. În continuare, circuitul apei în natură este monitorizat de specialiști cu ajutorul sateliților.

Care sunt urmările secetei

Un circuit alterat al apei în natură are impact major asupra tuturor. Zonele cuprinse de secetă vor produce mai puțină hrană atât pentru oameni, cât și pentru animale sau vietățile din pământ. Sectorul agricol va fi grav impactat de lipsa de precipitații și apă din pânza freatică, iar producțiile vor scădea drastic. Apa potabilă va fi și ea afectată dacă zona este lovită de secetă, după cum putem vedea deja în unele zone din România.

Ce putem face

Pentru a evita ca apa să fie raționalizată pe timp de vară, este indicat să nu o risipim. Pe măsură ce temperaturile cresc, este ideal ca apa să fie folosită cu cap de fiecare om în parte. Cele mai simple modalități sunt dușurile rapide, de 5-10 minute, oprirea apei la chiuvetă ori de câte ori vă spălați pe dinți și mai puteți opta pentru baterii sanitare cu senzori sau mașini pentru spălat vase cu programe de economisire a apei.