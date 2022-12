Cea mai bună și necunoscută comedie horror de Crăciun: de ce ar trebui să vezi Better Watch Out

A trecut ceva vreme de la lansarea comediei de groază Better Watch Out, din 2016, totuși, se pare că acest film ar putea să fie relevant chiar și acum, la șase ani distanță.

Chiar dacă Crăciunul este asociat, în general, cu voie bună, veselie și cadouri, sărbătoarea a avut mereu și o latură întunecată, iar asta nu ai cum să negi.

Cu câțiva ani înainte de Halloween, din 1978, lansarea regizorului Bob Clark, Black Christmas, a stabilit un trend în ceea ce privește filmele de groază „slasher” de Crăciun.

Unul dintre cele mai controversate filme slasher lansate vreodată se numește Silent Night Deadly Night, în timp ce Gremlinii s-au dovedit a fi, la rândul lor, destul de înfiorători, pentru niște creaturi ce s-au vrut a fi, cel puțin inițial, draguțe și inofensive.

Ne întoarcem la producția australiană Better Watch Out, care, în ciuda faptului că a fost relativ low budget, motiv pentru care nu au existat continuări, este destul de bună, raportată la genul său.

Detaliul care face diferența în Better Watch Out

În Better Watch Out se vorbește despre o casă invadată și ai parte de o întorsătură brutal de întunecată, care răstoarnă absolut tot ceea ce credeai că știi.

Asemenea The Babysitter, Better Watch Out preia premisa simplă a unei bone care intră în încurcătură. În mod evident, nu putem povesti mai multe, însă te asigurăm că, dacă ești fan al acestui subgen, vei aprecia filmul la justa sa valoare.

Ceea ce face ca Better Watch Out să fie o astfel de poveste de succes, printre atâtea horror-uri de Crăciun, este echilibrul său, atunci când ne referim la scenariu.

Better Watch Out echilibrează, de asemenea, umorul și groaza, într-o împletire care funcționează. Poate cel mai bun lucru din Better Watch Out este conștientizarea faptului că, deși este un film de groază subversiv, este și o comedie de Crăciun.

Combinația nu ar trebui să funcționeze, dar, în Better Watch Out, aceste tonuri divergente fac din film un excelent horror festiv, care este amuzant, surprinzător, cu adevărat tensionat și totuși suficient de parodic încât să nu îți bage groaza în cele mai adânci colțuri ale sufletului.