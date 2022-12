Care este țara anului 2022 în lume: ce înseamnă distincția primită de Ucraina

În ultima sa ediție pe acest an, The Economist a desemnat Ucraina drept țara anului 2022, argumentul principal fiind eroismul poporului său și faptul că a înfruntat un bătăuș.

„În vremuri normale, alegerea ţării anului de către The Economist este dificilă. Redactorii şi editorii noştri încep de obicei printr-o dezbatere liberă în care discută despre pretenţiile a circa şase naţiuni aflate pe lista scurtă”, se arată în articolul publicației britanice.

Țara anului, un premiu mai vechi

”Alegerea este evidentă. Nu poate fi decât Ucraina”, au concluzionat redactorii The Economist în cel mai recent număr al revistei. Ca referință, în mod tradițional, mecanismul de numire al unei câștigătoare la această categorie implică analiza efortului de a deveni mai bună decât altele pe parcursul ultimelor 12 luni.

Din acest punct de vedere, Ucraina nu se încadrează neapărat în criteriul enunțat, după cum au explicat și redactorii publicației. Țara invadată de rușii în 2022 este ”o alegere neobișnuită” deoarece viața pentru majoritatea ucrainienilor s-a înrăutățit dramatic de la ordinul lui Vladimir Putin din luna februarie. Mulți oameni au murit, orașe au fost distruse, iar milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească domiciliul, țara, subliniază autorii articolului. În această situație dificilă, ucrainienii și-au demonstrat curajul și, cu siguranță, justifică alegerea Ucrainei ca țară a anului 2022.

Ca să înțelegi mai bine raportul de forțe din acest război, este suficient să te uiți statisticile agregate de Statista. Numai la nivel de personal, armata Rusiei a fost de 850.000 de persoane, în timp ce Ucraina s-a rezumat la 200.000. Țara lui Putin s-a bucurat de 4173 de aeronave, în timp ce Ucraina a avut la dispoziție doar 318. Pe partea de vehicule armate, diferența a fost de la 30.122 la 12.303. Nu în ultimul rând, Rusia are 6255 de focoase nucleare, iar Ucraina are zero. Una peste alta, nu este la niciun nivel clar când sau dacă se va încheia acest conflict.