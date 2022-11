Black Friday 2022, țepele la care trebuie să fii atent: ANPC a amendat Altex, eMag și alții anul trecut

Black Friday este cea mai așteptată perioadă din an în sectorul cumpărăturilor. Anul acesta, de Black Friday 2022, retailerii se așteaptă la vânzări mai mari decât anul trecut, pe fondul scumpirilor. Dar Black Friday înseamnă și fraude, iar Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) are în vizor comercianții în această perioadă.

Spre exemplu, anul trecut, de Black Friday 2021, amenzile au curs pe bandă rulantă. ANPC a amendat marii retaileri pentru nereguli depistate, în ceea ce privește reducerile afișate de aceștia.

eMag, cel mai mare comerciant online din România, a încasat o amendă contravențională în 2021, în perioada de Black Friday, de 50.000 lei. Conform ANPC, în urma unor verificări realizate la platforma operatorului economic Dante Internațional SA (emag.ro), prin accesarea site-ului, pentru verificarea respectării prevederilor legale la comerțul online (reduceri, promoții), a decis sancționarea lui.

Comisarii ANPC au constatat mai multe abateri la eMag, de Black Friday 2021. Printre acestea, se numără următoarele.

În primul rând, pe pagina de prezentarea a produselor, lângă prețul de referință (“prețul tăiat“) la care se aplică reducerea, prin apropierea cursorului mouse-ului de litera (i) apare mesajul: “Prețul tăiat este cel mai mic preț la care a fost vândut produsul în ultimele 30 de zile“, neexistând nicio altă informație care să prezinte durata promoției (reducerii), respectiv data de început a acesteia.

De asemenea, “din analiza documentației prezentate de operatorul economic privind evoluția prețurilor, în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de aplicarea reducerii, pentru produsele verificate, coroborat cu constatările de mai sus, a rezultat faptul că omiterea informației privind data aplicării reducerii este de natură să creeze confuzie și dificultate în verificarea celui mai mic preț la care sunt vândute produsele, în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de aplicarea reducerii”, potrivit ANPC.

Nici retailerul Altex nu a scăpat de amendă de Black Friday, anul trecut. Cuantumu amenzii către Altex a fost tot de 50.000 de lei, ca în cazul amenzii primite de eMag.

Astfel, în urma verificărilor făcute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), prin accesarea site-ului Altex, a constatat faptul că operatorul economic promova produse ca fiind la reducere de preț, fără a aplica reducerile din prețul de referință (cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus).

Așadar, reprezentanții ANPC au declarat că au depistate peste o mie de produse cu abateri de preț afișate pe site. Mai mult, pentru neregulile depistate, Altex a primit de la ANPC o măsură complementară, suspendarea activității până la încetarea practicii comerciale incorecte.

În urma amenzii aplicate de ANPC, Altex a anunțat că a refăcut semnalizarea reducerilor pentru unele produse din site-urile altex.ro și mediagalaxy.ro, conform recomandărilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Însă nu doar eMag și Altex au fost amendați de Black Friday anul trecut. Flanco, Vivre, Elefant.ro, Orange, Jysk, BRD și mulți alții au intrat în vizorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Conform Wall-street.ro, sancțiunile au un cuantum al amenzilor aplicate de 994.000 de lei. Cu siguranță și anul acesta comercianții și marii retaileri se vor afla sub lupa ANPC.

Ca referință, după amendarea Altex, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a decis înființarea Comandamentului Special Black Friday, cu scopul de supraveghere permanentă a ofertelor oferite de comercianți, indiferent de domeniul de activitate.

”Am decis înființarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au ”furat startul” campaniei de reduceri. Așa cum am spus de fiecare dată, manifestăm TOLERANȚĂ ZERO față de orice abatere de le legislația în domeniu. Parte a campaniei ”Protecția Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor”, declara, la acea vreme, Claudiu Dolot, președinte ANPC.