Black Friday 2022 la eMag vine cu o surpriză cât o casă: doar asta nu ți-ai mai cumpărat de pe internet la reducere

Black Friday 2022 la eMag este cel mai important eveniment al anului în materie de shopping. În mod evident, este normal să îți iei electrocasnice, electronice sau haine la reducere, de Black Friday. Dar s-a ajuns la nivelul următor cu ofertele în Vinerea Neagră.

Astfel, două case cu patru camere situate în ansamblul Liziera de Lac, la 15 minute de stația de metrou Anghel Saligny sunt la prețul de 146.895 de euro pentru cei care își cumpără prima casă, cu o reducere de 55.405 de euro.

Așadar, cele două case sunt situate în ansamblul Liziera de Lac, la 15 minute de metrou Anghel Saligny, S-E București, Frumușani. Anunțul sună așa: casă tip Cuib 3, ansamblul Liziera de Lac, situată la 15 minute de metrou Anghel Saligny, S-E București, Frumușani, infrastructura completă, P+1, patru camere, decomandate, două băi, un grup sanitar, finisată, suprafață utilă casă 110 mp, suprafață totală casă 143 mp, utilități complete, nemobilată, la preț 146.895 euro, de la 202.300 euro.

Black Friday 2022 la eMag – casă la ofertă

Black Friday 2022 la eMag are peste 1,5 milioane de oferte care vor putea fi achiziționate în ziua cu cele mai multe reduceri din an. eMag se pregătește de Black Friday 2022 cu un ghid stufos pe care îl puteți accesa la această adresă. Dacă nu ați aflat deja, evenimentul de reduceri din acest an este programat vineri, 11 noiembrie.

Valoarea cumulată a reducerilor pe care eMag le-a pregătit pentru vineri, 11 noiembrie, de Black Friday se ridică la peste 360 de milioane de lei, iar 69% din ofertă este la cel mai mic preț din 2022.

eMag păstrează neschimbat prețul livrării, 9,99 de lei, în ciuda creșterii prețurilor la energie și carburant. Clienții care vor să se bucure de oferte fără grija costului de transport pot achiziționa un abonament Genius pe un an de zile, în perioada 7-13 noiembrie, și primesc patru vouchere în valoare de 25 de lei în cele patru aplicații de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful.

Mai mult, clienții eMag au la dispoziție soluții de plată flexibile și pot achita în patru rate prin contul eMag/My Wallet pentru ​produsele pe care le achiziționează în ziua de Black Friday, dar și soluții de finanțare cu până la 40 de rate fără dobândă prin cardurile bancare.