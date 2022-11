Avioanele, în pericol să nu mai poată decola, în viitor: ce legătură are cu încălzirea globală

Creșterea temperaturii planetei noastre îngreunează decolarea avioanelor pe anumite aeroporturi, prezentând o provocare pentru aviația civilă.

Pe măsură ce valurile de căldură devin mai dese, problema s-ar putea extinde la multe zboruri, forțând companiile aeriene să lase pasagerii la sol.

„Provocarea de bază cu care se confruntă orice aeronavă atunci când decolează este că avioanele sunt foarte grele, iar gravitația vrea să le țină pe sol”, spune Paul Williams, profesor de științe atmosferice la Universitatea Reading din Marea Britanie.

Avioanele primesc cu 1% mai puțină suspensie la fiecare 3 grade Celsius de creștere a temperaturii, a spus Williams. „De aceea, căldura extremă îngreunează decolarea avioanelor”, a mai spus el. Problema afectează în special aeroporturile aflate la mare altitudine, unde aerul este deja în mod natural mai rarefiat, și cu piste scurte, care lasă avionului mai puțin spațiu de accelerare.

Temperaturile mari ar putea să fie marea problemă

Williams și echipa sa au cercetat date istorice de la 10 aeroporturi din Grecia, toate fiind caracterizate de temperaturi ridicate de vară și piste scurte. Ei au descoperit o încălzire de 0,75 Celsius per deceniu, din anii 1970.

„Ceea ce am descoperit a fost că greutatea maximă la decolare a fost redusă 127 de kilograme în fiecare an, iar asta este aproximativ echivalent cu greutatea unui pasager plus valiza lui, adică un pasager mai puțin în fiecare an care poate fi transportat”, este de părere Williams.

Un studiu de la Universitatea Columbia prezice că, până în 2050, o aeronavă tipică cu corp îngust precum Boeing 737 va suferi restricții de greutate crescute de 50% la 200% în timpul lunilor de vară, la patru aeroporturi majore din SUA: La Guardia, Aeroportul Național Reagan, Denver International și Sky Harbor.

Din fericire, companiile aeriene deja se gândesc la asta. O soluție ar fi ca pasagerii să evite să mai plece vara, din zone toride. Avioanele mai ușoare sunt, de asemenea, mai puțin afectate de problemă, astfel încât acest lucru ar putea accelera adoptarea materialelor compozite, cum ar fi fibra de carbon, a mai declarat Williams.