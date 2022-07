Avertisment ONU. Foametea ajunge la un nivel fără precedent în lume

Lumea dă înapoi în ceea ce privește eliminarea foametei și a malnutriției, relevă un raport al ONU. Ediția 2022 a raportului The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) prezintă actualizări privind situația securității alimentare și a nutriției în întreaga lume, inclusiv cele mai recente estimări privind costul și accesibilitatea unei diete sănătoase.

Foametea în lume, la un nivel fără precedent

De asemenea, raportul analizează modalitățile prin care guvernele își pot reorienta sprijinul actual acordat agriculturii pentru a contribui la ieftinirea alimentelor sănătoase și nutritive, ținând cont de resursele publice limitate disponibile în multe părți ale lumii.

Raportul este o publicație comună a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), a Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), a Programului Alimentar Mondial al ONU (PAM) și a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Nu mai puțin de 828 de milioane de persoane au fost afectate de foamete în 2021 – cu 46 de milioane de persoane mai mult față de anul precedent și cu 150 de milioane mai mult față de 2019.

După ce a rămas relativ neschimbată din 2015, proporția persoanelor afectate de foamete a sărit în 2020 și a continuat să crească în 2021, ajungând la 9,8% din populația mondială. Această cifră se compară cu 8 la sută în 2019 și 9,3 la sută în 2020.

Insecuritate alimentară severă

Aproximativ 2,3 miliarde de persoane din lume (29,3 la sută) se confruntau cu o insecuritate alimentară moderată sau severă în 2021 – cu 350 de milioane mai mult comparativ cu perioada de dinaintea izbucnirii pandemiei.

Aproape 924 de milioane de persoane se confruntau cu insecuritatea alimentară la nivel sever, o creștere de 207 milioane în doi ani.

Diferența de gen în ceea ce privește insecuritatea alimentară a continuat să crească în 2021 – 31,9% dintre femeile din lume se aflau în stare de insecuritate alimentară moderată sau severă, comparativ cu 27,6% dintre bărbați – o diferență de peste 4 puncte procentuale, față de 3 puncte procentuale în 2020.

Aproape 3,1 miliarde de persoane nu și-au putut permite o dietă sănătoasă în 2020, cu 112 milioane mai mult decât în 2019, ceea ce reflectă efectele inflației prețurilor de consum la produsele alimentare care decurg din impactul economic al pandemiei COVID-19 și al măsurilor puse în aplicare pentru a o limita.

Se estimează că 45 de milioane de copii cu vârsta sub cinci ani sufereau de epuizare, cea mai mortală formă de malnutriție, care crește riscul de deces al copiilor de până la 12 ori.

Alți 149 de milioane de copii cu vârsta sub cinci ani aveau întârzieri de creștere și dezvoltare din cauza lipsei cronice de nutrienți esențiali din alimentație, în timp ce 39 de milioane erau supraponderali.