Audi se confruntă cu dificultăți de producție: cum te afectează

Blocajele de aprovizionare au dus la suspendarea modelelor A4, A5 și A8 la uzina Audi din Neckarsulm.

Audi întrerupe producția de modele cheie la una dintre fabricile sale din Germania din cauza problemelor lanțului de aprovizionare.

Producția mașinilor A4, A5 și A8 în Neckarsulm va fi suspendată în perioada 16-20 mai, a spus Audi.

Pauza este rezultatul războiului din Ucraina, din cauza penuriei de semiconductori în curs și a blocajelor cauzate de COVID-19 în China, a spus producătorul auto.

Situația aprovizionării „rămâne volatilă, iar schimbările pe termen scurt sunt întotdeauna posibile”, a declarat un purtător de cuvânt Audi.

Audi nu trece prin momente bune

Familia de modele A6/A7 va continua să fie fabricată în Neckarsulm, ca de obicei. Acest lucru este valabil și pentru mașinile sport R8 și E-Tron GT, care sunt construite la șantierul Boellinger Hoefe din Heilbronn, potrivit purtătorului de cuvânt.

Cei de la Audi au ajuns însă într-o situație și mai neplăcută. Hildegard Wortmann, director de vânzări al mărcii, a transmis în Adunarea Generală a Acționarilor că unul dintre modelele mărcii livrează mașina după 18 luni. Este vorba despre modelul electric Q4 e-tron, pe care, dacă îl comanzi astăzi, îl primești în noiembrie 2023. Este cea mai mare perioadă de livrare a unui autombil din grupul VW, în acest moment, deși Q4 e-tron este produs în aceeași uzină din Zwickau unde sunt produse și alte modele electrice ale grupului.

Audi a raportat un volum de vânzări, în primul trimestru al acestui an, de 390.826 de automobile, cu circa 75.000 de unități mai puține decât în urmă cu un an. Cu toate acestea, livrările de mașini electrice au crescut cu 66%, ajungând la 24.236 de autoturisme, cu 10.000 în plus față de 2021, în perioada similară.

Audi a prelungit, de asemenea, un timp scurt de lucru pentru angajații din Neckarsulm și Ingolstadt până pe 31 mai, din cauza dificultăților din lanțul de aprovizionare.