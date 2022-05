Au început testele cu săptămâna de lucru de 4 zile, din păcate, nu în România

Tot mai multe state implementează diverse forme pentru a testa eficiența unui sistem de lucru bazat pe doar patru zile lucrătoare din săptămână.

Specialiștii în muncă de la nivel global sunt tot mai convinși că a sosit momentul unei revoluții pe această zonă. Conform acestora, nevoile oamenilor din prezent sunt diferite de cele din urmă cu 50 sau 100 de ani, motiv pentru care sistemul de lucru trebuie regândit din temelii.

E nevoie să se pună bazele unui program care să permită angajaților să aibă mai mult timp liber, să se organizeze mai bine, să-și delimiteze viața profesională de cea personală și, totodată, să nu se mai pună preț pe cât stă angajatul efectiv la muncă, ci pe eficiența și productivitatea lui.

Așa a luat naștere, în linii mari și la nivel principial, ideea implementării unei săptămâni de lucru bazată pe numai patru zile de muncă. Până acum, mai multe state au testat noul sistem, la nivel redus, ce-i drept, nu național, însă din toate direcțiile au venit numai reacții pozitive, atât din partea angajaților, care se bucură de mai multă flexibilitate, cât și din partea angajatorilor, mulțumiți de faptul că productivitatea n-a fost afectată. De exemplu, noul sistem de lucru s-a bucurat de un real succes în state dezvoltate ale lumii, precum Spania, Islanda, Statele Unite şi Canada.

Acum a venit rândul Marii Britanii să ia parte la noua tendință globală. Aproximativ 3.000 de angajaţi din 60 de întreprinderi urmează să intre într-un test al săptămânii de lucru de patru zile.

Studii recent efectuate indică un mare apetit al angajaților români pentru acest noi sistem de muncă.

Conform unui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs, in perioada 02 – 24 martie, 78% dintre angajați sunt deschiși să lucreze doar 4 zile pe săptămână și cred că acesta este un moment foarte bun pentru adoptarea săptămânii mai scurte de lucru.

„Piața muncii este într-un punct în care, mai mult decât oricând, sănătatea mintală a angajaților este pe primul loc, iar angajatorii sunt deschiși să abordeze soluții de flexibilizare a muncii, urmând modelul altor țări europene. După ce am experimentat cu toții modelul de lucru de la distanță și am văzut că funcționează, ne aflăm acum la un pas de a testa și săptămâna de lucru de 4 zile, care le-ar aduce angajaților o zi liberă în plus, chiar dacă, în forma actuală, nu le-ar schimba volumul de muncă. Avantajele par să îi convingă chiar și pe cei mai reticenți dintre angajați, în timp ce companiile rămân încă rezervate”, spune Ana Vișian, Marketing Manager BestJobs.