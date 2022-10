Astronomii au descoperit cel mai greu element din atmosfera unor exoplanete: de ce nu se așteptau la asta

Astronomii care folosesc Very Large Telescope al Observatorului European de Sud au fost surprinși să descopere bariul în atmosferele a două exoplanete, făcându-l cel mai greu element care a fost găsit până acum în atmosfera unei exoplanete.

Planetele, desemnate WASP-76b și WASP-121b, sunt ceea ce este cunoscut sub numele de Jupiter fierbinte – sau ultra-fierbinte, în acest caz – deoarece sunt giganți gazoși comparabili ca mărime cu Jupiterul original, din sistemul nostru solar.

Aceste exoplanete rămân o enigmă

Potrivit unui articol despre acest lucru, publicat recent în revista Astronomy & Astrophysics, temperaturile de echilibru pe ambele planete cresc la aproape 2200 de grade Celsius. Planetele sunt suficient de aproape de steaua sistemului lor solar, încât au doar o orbită de două zile. Din cauza acestei apropieri, sunt atât de fierbinți, încât cercetătorii cred că plouă fier lichid și pietre prețioase pe 76b, în ​​timp ce norii se crede că sunt făcuți din metal pe 121b.

Astronomii au făcut descoperirea aproape întâmplător și au trebuit să verifice dacă descoperirile lor provin, de fapt, de pe planete, potrivit unui comunicat de presă. Pentru a detecta și apoi a confirma prezența bariului, echipa a folosit Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations, sau ESPRESSO, un așa-numit instrument „vânător de planete” la bordul Very Large Telescope.

Oricât de exotice ar fi exoplanetele, aceasta nu explică ce face un element atât de greu precum bariul – care este de 2,5 ori mai greu decât fierul – în atmosfera lor.

„Având în vedere gravitația mare a planetelor, ne-am aștepta ca elemente grele precum bariul să cadă rapid în straturile inferioare ale atmosferei”, a spus coautorul lucrării Olivier Demangeon, cercetător la Universitatea din Porto. „În acest moment, nu suntem siguri care sunt mecanismele”, a recunoscut Demangeon.

Este o descoperire uluitoare, ca să nu mai vorbim de una care demonstrează cât de mult mai avem de învățat despre aceste fascinante lumi extraterestre.