Anunțul zilei de la Banca Transilvania pentru toți clienții: cum îți întinde o mână de ajutor, ce este Stup

Banca Transilvania continuă dominația pe piața autohtonă și face o treabă foarte bună în a-și atrage clienți cu o serie stufoasă de programe utile. Cel mai recent dintre acestea este intitulat Stup.

O combinație dintre spațiul virtual și cel real, Stup este o inițiativă menită să susțină comunitatea antreprenorială din România, sub eticheta #sefacelastup. Practic, vorbim de o infrastructură creată de la zero pentru a facilita conectarea antreprenorilor cu furnizorii de servicii și produse utile înființării, gestionării și managamentului unei afaceri. În plus, Stup va funcționa ca o gazdă pentru o serie de evenimente destinate oamenilor de afaceri români, atât organizate de Banca Transilvania, cât și de partenerii noii inițiative. Partea cea mai fascinantă și detaliul care s-ar putea să transforme proiectul într-un succes major este că nu vizează doar clienții BT. Este irelevantă banca la care ești client pentru profita de acest program.

Unde este Stup, de la Banca Transilvania

Stup este disponibil online și offline. În varianta digitală, găsești tot ce trebuie să știi despre cel mai nou program de la Banca Transilvania prin intermediul paginii web www.btstup.ro. În lumea reală, offline, sediul Stup de regăsește pe Calea Șerban Vodă nr.206-218. În mod previzibil, trebuie să-ți faci un cont pe noua platformă pentru a profita de ceea ce îți pune la dispoziție.

„Stup este contribuția BT la creșterea comunității antreprenoriale. Va fi un loc de întâlnire, un loc al ideilor, în care se vor naște business-uri, dar și în care venim cu soluții la nevoile reale ale acestora. Ne dorim să contribuim la întărirea țesutului antreprenorial al României”, declară Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

„Orice antreprenor găsește în Stup două lucruri importante pentru provocările de zi cu zi dintr-un business, consilierea necesară și ulterior implementarea concretă a soluției potrivite, ambele raportate la specificul afacerii sale. Iar asta salvează timp și aduce un confort al calității în alegerile făcute”, afirmă Cristina Sindile, Director General, BT Mic.

În condiții ideale, Stup, sub tutela #sefacelastup, va deveni un loc în care se vor crea business-uri de la zero, site-uri, magazine online, campanii de digital marketing și nu numai. În mod evident, vei găsi acolo și soluții de finanțare prin BT Mic, compania de microfinanțare a grupului Banca Transilvania. Printre partenerii din primul val al acestui efort din partea BT, se numără Baselinker, Danubius, DC Conta, Ebriza, eJobs, Filip & Company, Fonduri-structurale.ro, Gomag, Hosterion, The Yellow Creators, Mini CRM, MTH Digital Namirial, Prime Dash, Regina Maria, Regnet, Smartbill, Termene, ThinkOut și Weex Global.