Angela Koogler, prima femeie din istoria forțelor submarine ale marinei SUA. Va pleca pe un submarin

Comunitatea submarinelor din cadrul Marinei Militare a anunțat o nouă premieră istorică pentru femeile din serviciul silențios: primul marinar înrolat de top pe un submarin.

Într-o declarație publicată miercuri, Marina Militară a anunțat că Master Chief Information Systems Technician (Submarine) Angela Koogler s-a alăturat echipajului de aur al submarinului cu rachete balistice USS Louisiana ca șef de barcă la 22 august 2022.

Koogler, care se află în Marina Militară de 20 de ani, a remarcat că atât călătoria ei, cât și cea a marinarilor de sex feminin este departe de a se încheia.

Istoricul femeilor la bordul submarinelor Marinei SUA este limitat, deoarece ofițerilor femei li s-a permis să servească pe submarine doar începând cu 2011. Marinarii înrolați au urmat în 2016. De asemenea, procesul nu a fost lipsit de probleme și controverse.

A existat un incident la bordul USS Wyoming în 2014, când marinarii au fost surprinși înregistrând în secret pe bandă video submariniste dezbrăcându-se și făcând duș.

Apoi, în 2019, marinarii de la bordul USS Florida au fost investigați și pedepsiți în urma unor acuzații privind o „listă de violuri” a marinarilor de sex feminin staționați la bordul submarinului. Această navă a fost al doilea submarin care a integrat femei.

Koogler a fost unul dintre primii marinari înrolați care s-au oferit voluntari pentru a servi pe submarine. Comunicatul de presă de miercuri a precizat că ea s-a prezentat la primul ei submarin, submarinul cu rachete ghidate USS Michigan, în mai 2016.

„De fiecare dată când am primit ordine, am căutat întotdeauna ceva diferit și provocator”, a spus Koogler. „Când s-a anunțat că femeile înrolate pot aplica pentru submarine, cu câteva încurajări din partea marinarilor mei, am mers mai departe și am aplicat.”