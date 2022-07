Amânarea ratelor la bancă, o soluție otrăvită. Ce trebuie să faci, de fapt, dacă nu mai poți plăti, care sunt opțiunile pentru 2022

Anul 2022 este unul deosebit de complicat pentru românii datori la bănci. Ne confruntăm cu multiple crize, cu scumpiri, cu majorări de dobânzi, cu scăderea puterii de cumpărare, iar perspectivele economice nu arată prea bine. Vom analiza, în rândurile de mai jos, câteva elemente de bază ale situației actuale, pentru a putea puncta soluțiile pe care le au românii anul acesta, dacă ajung în imposibilitate de plată.

Pornim discuția noastră de la planul internațional și amintim faptul că întreaga Europă se confruntă cu o creștere accelerată a inflației, economiile europene fiind deosebit de vulnerabile, după doi ani de criză sanitară ce le-a măcinat finanțele. Avem și tensiuni geopolitice în regiune, fără precedent în ultimele decenii, întreruperi pe lanțurile de aprovizionare, o criză energetică în desfășurare și o posibilă recesiune ce ar putea apărea chiar în următoarele luni, conform unui avertisment lansat zilele acestea de Fondul Monetar Internațional.

În acest context, e evident că nici în plan intern lucrurile nu se pot desfășura după o manieră diferită.

Astfel, băncile centrale din regiune au început să ia măsuri și să înăsprească politicile monetare, dobânzile de referință sunt crescute vertiginos, în încercarea economiștilor de a tempera inflația.

Doar că această soluție, deși ne poate aduce un oarecare control asupra ratei inflației, are alte efecte negative asupra populației și firmelor. De exemplu, se înăspresc condițiile de creditare și cresc dobânzile. Asta înseamnă că vom contracta credite din ce în ce mai greu, se limitează accesul la banii instituțiilor financiare, fiindcă lor le-a scăzut toleranța la risc, iar persoanele deja datoare trebuie să suporte rate lunare mai piperate, dacă au de rambursat credite cu dobândă variabilă.

Chiar și Banca Națională a României a aplicat o măsură agresivă asupra dobânzii de referință, luna aceasta, când a urcat-o la 4,75% pe an, cu un punct procentual.

De asemenea, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022. Banca Centrală a mai hotărât, totodată, și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară, ca și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

În condițiile în care inflația e una generalizată și de lungă durată, iar oamenii au de plătit facturi mai scumpe, mâncare mai scumpă, servicii mai scumpe, există riscul să nu facă față cheltuielilor din ce în ce mai mari și să ajungă în imposibilitate de plată.

Ce soluții au românii datori la bănci, în 2022

Ei bine, poate te-ai gândi la amânarea ratelor, nu-i așa? Din nefericire, deși legislația-ți permite să iei nouă luni pauză de la plăți, ar fi bine să te gândești de două ori înainte de a lua această decizie. De ce? Fiindcă te va costa scump!

Unii analiști economici susțin că rata la bancă va crește puternic după ce se va termina perioada de grație. Deci, dacă optezi pentru această soluție, asigură-te că în lunile în care nu plătești rata te pui pe picioare din punct de vedere financiar și ești capabil apoi să suporți o povară financiară mai mare decât aveai înainte.

De exemplu, economiștii Finzoom au realizat o simulare care arată foarte clar cât de mult vei plăti, după perioada amânării:

În analiză se ia în calcul un credit de 250.000 lei pe 30 ani, cu o dobândă ROBOR 3M plus marjă de 2%, luat în urmă cu cinci ani.

După cinci ani de achitare a ratelor, omul în cauză a plătit 75.664 lei și mai datorează băncii 227.603 lei + dobânzi timp de 25 ani.

Rata plătită luna este în prezent de 1.784 lei.

Dacă împrumutatul alege suspendarea ratelor timp de nouă luni, dobânzile acumulate pe perioada de suspendare se vor ridica la 13.905 lei.

Astfel, avem următoarele două situații:

În cazul în care creditul este ipotecar, dobânda de pe perioada de suspendare se capitalizează la sold => noul sold = 241.508 lei.

– noua rată (dacă ramâne robor 6.18%) = 1.876 lei (+92 lei, +5% , noul termen 25 ani și 9 luni, => +44.577 lei în plus din dobânzi)

– noua rată (dacă robor este 8%) = 2.180 lei (+396 lei, +22% dacă robor crește cu 2pp, noul termen 25 ani și 9 luni)

Dacă creditul este Prima Casă, dobânda acumulată pe 9 luni de suspendare (13.905 lei) se împarte pe 5 ani = 232 lei in 60 luni.

-nu se capitalizează la sold => soldul ramane = 227.603 lei

-dobânda acumulată se plătește separat de rată = 232 lei +1.784 lei (noua rată pe următorii 5 ani, dacă robor ramâne 6.18%) = 2.016 lei (+232 lei, +13%, pentru următorii 5 ani)

-dacă robor crește cu 2 pp = 232 lei + 2068 lei = 2.300 lei (+516 lei, +29%).

Chiar și ministrul Finanțelor recomandă românilor datori la bănci și aflați în situații financiare delicate, să se orienteze către soluțiile propuse de bănci, nu către amânare neapărat.

“Oamenii trebuie să se ducă, așa cum am mai spus, să caute acele soluții pe care băncile le pun la dispoziție; noi am discutat cu băncile, sunt soluţii de refinanțare, soluții de trecere pe dobândă fixă măcar pentru a bloca o creștere ulterioară a ratei, soluțiile de restructurare, soluții de trecere de pe ROBOR și de la indicator de la ROBOR la IRCC, dar și această soluție, pentru cei care într-adevăr au o dificultate, de amânare a ratelor cu până la nouă luni”, a recomandat chiar ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

Ce mai poți face, dacă pică varianta amânării?

Dacă ai decis că nu-ți poți asuma ceea ce presupune amânarea ratelor la bancă, mai poți cere băncii tale finanțatoare să-ți schimbe indicele ROBOR cu IRCC, dacă ai credite mai vechi de luna mai a anului 2019.

IRCC este momentan cotat la doar 2,65%, cu mult sub ROBOR, ce a sărit deja de pragul de 7%. Prin urmare, dobânda e mai mică, doar că nu pentru mult timp. IRCC ar putea depăși ROBOR, în momentul în care inflația va începe să scadă, însă perspectivele pentru temperarea inflației apar de-abia prin 2023, deci câștigi câteva luni bune cu rate mai mici.

„S-ar putea ca atunci când inflația se duce în jos și dobânzile scad, IRCC să rămână mai sus decât ROBOR. S-ar putea. Avem doi indicatori, populația are posibilitatea să aleagă. Nu se întâmplă miracole în economie. Niciunul nu este soluția perfectă. După mine, e bine să rămână și IRCC și ROBOR”, a explicat însuși guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, într-o intervenție din luna mai.

În cele din urmă, dacă încă nu ai datorii, fă-ți foarte bine calculele înainte de a te împrumuta și ia în calcul faptul că există riscul ca rata să crească cu sute bune de lei, dacă alegi o dobândă variabilă, poți rămâne fără job, cheltuielile cu traiul de zi cu zi pot crește și mai mult, iar toate acestea înseamnă poveri financiare. Ia-ți întotdeauna o marjă de siguranță și nu opta pentru gradul maxim de îndatorare, fiindcă nu știi niciodată ce cheltuieli neprevăzute se ivesc, cum se desfășoară lucrurile în economie, la firma pentru care lucrezi etc.