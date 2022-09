VIDEO Alertă cu bombă în centrul Timișoarei. Stradă blocată de Poliția Română, SRI și ISU

Este alertă cu bombă la Timișoara, în prima zi de școală. Autoritățile au împânzit strada Augustin Pacha, în dreptul Diecezei Romano-Catolice din oraș. Polițiștii suspectează că cel care a făcut apelul la 112 este un puști care a mai dat astfel de alarme și în trecut. Deocamdată, oamenii legii au închis zona și fac verificări.

Presa locală spune că amenințarea vizează sediul Diecezei Româno-Catolice din Centrul Istoric al orașului Timișoara. Un apel telefonic a anunțat plasarea unui dispozitiv exploziv pe strada Episcop Augustin Pacha. Zeci de polițiști, jandarmi și pompieri au descins în zonă, blocând traficul pietonal pentru cercetări. Forțele de ordine scotocesc întreg sediul episcopiei și verifică încăpere cu încăpere.

Potrivit IPJ Timiș, luni, 5 septembrie, în jurul orei 09:04, agenții de poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe strada Augustin Pacha din Timișoara, s-ar afla o bombă. La fața locului s-au deplasat echipaje SRI și ISU Banat, care investighează zona. În prezent, oamenii legii caută persoana care a alertat autoritățile, pentru a fi trasă la răspundere.

„Astazi, 05 septembrie a.c., in jurul orei 09:04, politistii timisoreni au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe strada Augustin Pacha din Timisoara s-ar afla o bomba. La fata locului au ajuns echipaje SRI, politistii si echipaje ISU Banat, care, in urma verificarilor, au stabilit ca este o alarma falsa, iar, in prezent, se fac verificari, in vederea depistarii persoanei care a alertat autoritatile fara un motiv intemeiat si pentru tragerea acesteia la raspundere”, au anunțat reprezentanții IPJ Timiș.