Persoanele care dețin și utilizează un dispozitiv de stocare în cloud, Western Digital My Book Live ar putea dori să îl deconecteze de la internet cât mai curând posibil. Mai mulți utilizatori au afirmat că datele lor au fost șterse.

După cum a raportat pentru prima dată Bleeping Computer, o serie de oameni din întreaga lume care dețin dispozitivul de stocare conectat la rețea, au postat pe forumul companiei pentru a raporta că toate fișierele lor au fost șterse. Valoarea datelor de ordinul terrabytes, ani de amintiri și luni de muncă grea au dispărut într-o clipă. Utilizatorii nici măcar nu s-au putut conecta la infrastructura cloud WD pentru diagnostic, deoarece parolele lor nu mai funcționau.

Mai mulți proprietari au analizat cauza problemei și au stabilit că dispozitivele lor au fost șterse după ce au primit o comandă de la distanță pentru o resetare din fabrică. Comenzile au început activitatea miercuri, la ora 15:00, și au durat toată noaptea. Un utilizator a postat o copie a jurnalului său, arătând cum a fost rulat un script pentru a opri dispozitivul de stocare pentru o restaurare din fabrică:

”Jun 23 15:14:05 MyBookLive factoryRestore.sh: begin script: Jun 23 15:14:05 MyBookLive shutdown[24582]: shutting down for system reboot Jun 23 16:02:26 MyBookLive S15mountDataVolume.sh: begin script: start Jun 23 16:02:29 MyBookLive _: pkg: wd-nas Jun 23 16:02:30 MyBookLive _: pkg: networking-general Jun 23 16:02:30 MyBookLive _: pkg: apache-php-webdav Jun 23 16:02:31 MyBookLive _: pkg: date-time Jun 23 16:02:31 MyBookLive _: pkg: alerts Jun 23 16:02:31 MyBookLive logger: hostname=MyBookLive Jun 23 16:02:32 MyBookLive _: pkg: admin-rest-api”

Dispozitivele WD My Book Live se conectează la internet printr-un cablu Ethernet, iar proprietarii îl pot folosi pentru a face copii de rezervă fără fir ale computerelor sau pentru a-și accesa fișierele de pe orice dispozitiv. Este o soluție excelentă pentru persoanele fizice dar și pentru companiile cu mai multe computere și telefoane care rulează diferite sisteme de operare.

După cum notează Bleeping Computer, soluția de stocare comunică prin intermediul serverelor cloud My Book Live pentru a oferi acces la distanță. Este un model vechi care nu a mai fost actualizat din 2015, dar este totuși protejat de un firewall. Unii dintre proprietarii afectați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că serverele Western Digital au fost sparte, permițând atacatorilor să trimită o comandă de resetare din fabrică la distanță la toate dispozitivele conectate la acestea.

Western Digital a spus că unele dispozitive My Book Live au fost compromise, deși nu a explicat cât de mult au putut să se infiltreze infractorii cibernetici și că proprietarii ar trebui să deconecteze soluția de stocare de pe internet pentru moment.

„Western Digital a stabilit că unele dispozitive My Book Live sunt compromise de software rău intenționat. În unele cazuri, acest compromis a condus la o resetare din fabrică care pare să șteargă toate datele de pe dispozitiv. Dispozitivul My Book Live a primit ultima actualizare de firmware în 2015. Înțelegem că datele clienților noștri sunt foarte importante. În acest moment, vă recomandăm să vă deconectați My Book Live de pe Internet pentru a vă proteja datele de pe dispozitiv. Cercetăm activ și vom furniza actualizări, atunci când sunt disponibile”, se arată în comunicatul din partea Western Digital.