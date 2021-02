Volkswagen și Tesla fac legea în Europa cu modelele electrice: 2020, anul schimbării?

Modelele electrice încep să se impună extrem de bine pe piața auto din Europa, iar Volkswagen și Tesla fac legea în domeniu.

Modelele electrice se vând extrem de bine în Europa, iar Volkswagen și americanii de la Tesla fac legea când vine vorba de mașini care funcționează cu baterii electrice. Vânzările au crescut vertiginos în 2020, cota de piață a acestora fiind de patru ori mai mare decât în anul precedent.

Datele Jato Dynamics arată că investițiile în infrastructura de încărcare i-au făcut pe mulți europeni să se orienteze spre modele mult mai prietenoase cu mediul.

Volkswagen și Tesla, cele mai căutate modele electrice

În decembrie 2020, germanii de la Volkswagen au stabilit o performanță la care poate nici măcar nu se așteptau. Modelul ID.3 e pe locul al doilea în topul vânzărilor pe toate categoriile, fiind depășit doar de modelul clasic Golf.

De asemenea, Tesla Model 3 e al treilea cel mai vândut automobil de pe continent. Cererea de automobile electrice din Europa a crescut de patru ori în luna decembrie 2020, comparativ cu decembrie 2019. Cunoscută ca o lună a vânzărilor mari, decembrie a fost, în Europa, o lună opusă față de aceste obiceiuri de cumpărare, din cauza nenumăratelor restricții de pe marile piețe.

Din acest motiv, înmatriculările au scăzut cu 3,8% comparativ cu anul anterior, în ultima lună a anului, ridicând declinul anual la 24%, respectiv 12 milioane de autoturisme.

La categorie modele electrice, clasamentul e condus de Renault Zoe. Tesla Model 3 e pe locul al doilea, iar topul e completat de americanii de la Tesla – Model 3.

Achiziția de mașini electrice e încurajată și de subvențiile extrem de generoase oferite de Guverne. România are, spre exemplu, Rabla Plus, iar primele oferite sunt substanțiale, motiv pentru care cumpărarea de astfel de mașini a fost încurajată. Am scris mai multe AICI.

Analiștii speră ca 2021 să fie anul în care modelele electrice se vor impune cu adevărat.