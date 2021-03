Volkswagen readuce la viață un model iconic al anilor 70: ce pregătește cu noul ID Buzz

Volkswagen a promis că celebrul microbuz electric din anii 70, asociat cu mișcarea hipiotilor, va fi readus la viață într-o variantă electrică. ID Buzz e dovada că germanii se țin de cuvânt.

Cei de la Volkswagen se pregătesc să readucă la viață celebrul model de microbuz hippie din anii 70. E vorba de varianta electrică care poartă denumirea de ID Buzz și vine cu multe tehnologii adaptate vremurilor. Varianta concept a fost prezentată în 2017, dar grupul german se pregătește acum pentru varianta de serie.

Lansarea în SUA e programată pentru 2023. Momentul a fost amânat, din moment ce planul inițial era ca noul microbuz electric să fie lansat în 2022. Tot în acea perioadă, ID Buzz va ajunge și-n Europa.

Noul ID Buzz de la Volkswagen e 100% electric

Important de precizat că strategia Volkswagen e concentrată mai mult pe Europa. Astfel, americanii vor primi varianta ID Buzz doar în varianta de pasageri, în vreme ce Europa va primi două versiuni: una comercială și una de pasageri.

Sunt mai multe versiuni de viteză, iar modelul pregătit pentru piața europeană va fi dotat și cu senzori și noi tehnologii care vor facilita condusul autonom. Varianta total autonomă va mai aștepta, însă, dar grupul german vrea ca primele modele care se conduc singure să aparțină generației ID.

Bateria cu care va fi echipat noul ID Buzz va fi montată sub podeaua microbuzului.

„Cu măsurile curente, implementăm strategia de automatizare și digitalizare a producției. Remodelăm complet facilitățile de producție din Hanovra, astfel că, în viitor, pe lângă modelul T6.1, vom fi capabili să construim două noi vehicule, aici, în uzină: anul viitor noul Multivan, cu motoare cu combustie internă și hibrid, și în cele din urmă, noul nostru ID. BUZZ.”, spunea recent Josef Baumert, director de producție și logistică al Volkswagen Vehicule Comerciale.

Volkswagen se pregătește să devină cel mai mare producător de mașini electrice și ar putea depăși curând Tesla. Generația ID presupune mai multe modele electrice – de la mașini mici de oraș până la SUV-uri impresionante.

Grupul german are ambiții mari: vrea să vândă mai bine de două milioane de mașini electrice până în 2025 și vrea să angajeze mii de experți IT care să se ocupe de partea de software. Are în plan chiar să lanseze propriul sistem de operare, care să se regăsească pe fiecare model nou lansat. VW deține în portofoliu mărci importante ca Porsche, Audi, Skoda și Seat. Are cu ce urca în clasamentul producătorilor de electrice.

În 2020, grupul a vândut peste 231.000 de mașini electrice, aproape jumătate din vânzările americanilor de la Tesla.