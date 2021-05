În ciuda intențiilor bune, emisiile globale de gaze cu efect de seră sunt în continuare în creștere și sunt departe de a atinge un nivel maxim. Astfel, viitorul planetei stă în mâinile noastre, pentru că poluarea trebuie redusă la jumătate în următoarea decadă.

La nivelurile actuale, emitem peste 50 de miliarde de tone de gaze cu efect de seră echivalent cu CO2, după cum se arată în datele din 2019. Totuși 2020 a fost un an diferit, datorită crizei globale a sănătății, astfel că emisiile de gaze cu efect de seră au fost mai scăzute cu 2 miliarde de tone. Cu toate acestea, revenirea a fost una puternică, eliminând reducerea emisiilor și depășind nivelurile anterioare.

În țările cu venituri ridicate, emisiile din sectorul electricității scad, datorită cotelor mai mari de energie regenerabilă și măsurilor de eficiență energetică, o tendință care persistă de la criza financiară mondială din 2008. Emisiile din transport nu sunt totuși constante, chiar și în țările cu venituri mari. Importanța lor relativă este în creștere, reprezentând aproximativ o cincime din emisiile globale.

Unul dintre motivele pentru care reducerea emisiilor în transport și mobilitate este una foarte scăzută, este reprezentată de lipsa alternativelor ușor disponibile și competitive din punct de vedere al costurilor la motoarele cu combustie poluante, atât în ​​autoturismele individuale, cât și în vehiculele grele. P

entru a pune acest lucru în perspectivă, aproximativ 75% din emisiile de transport provin din transportul rutier și, în cadrul acestuia, autovehiculele domină de departe, cu un total de 45% din emisiile legate de transport. Deci, dacă trebuie să alegem de unde să începem, putem acoperi cea mai mare parte a emisiilor din transport dacă reducem emisiile vehiculelor de pasageri.

Potrivit specialiștilor în domeniu, mai avem mai puțin de 10 ani pentru a reduce aceste emisii la jumătate și mai puțin de 30 de ani pentru a ajunge la emisiile nete zero. Deși teoretic am putea apela la rațiune și moral, cerându-le oamenilor să treacă de la mașini la biciclete sau mersul pe jos ori transportul public, șansele ca acest lucru să se întâmple sunt destul de scăzute.

Poluarea trebuie redusă pentru a putea vorbi în continuare despre viitorul planetei

Un alt lucru care ar putea ajuta la acest lucru ar fi ca oamenii să achiziționeze cât mai multe vehicule electrice sau să reducă cererea de mobilitate. Din păcate, vehiculele de călători au o durată totală de viață de aproximativ 11 ani, în țările cu venituri mai mici chiar mai mult. Chiar dacă vom vinde doar mașini electrice de mâine, ar dura până la mijlocul anilor 2030 să trecem doar la electricitate.

Cu siguranță este nevoie de o abordare diferită, astfel dacă privim criza climatică așa cum am privit și criza de sănătate publică, atunci am putea observa faptul că modul în care am făcut față acestei crize, a fost unul onorabil, astfel că am putut depăși dependența de petrol. Un alt poluator important o reprezintă fumatul care, a trecut de la 27% în anul 2000 la 20% în 2016.

Factorii cheie care reduc consumul de țigări sunt: ​​

creșterea prețurilor prin impozite;

interzicerea publicității;

interzicerea fumatului în interior și interdicții din ce în ce mai mari pentru fumatul în aer liber;

toate însoțite de sprijin pentru persoanele care renunță la consumul de tutun.

Dacă transpunem aceste lecții în dependența noastră de petrol, atunci ar trebui să luăm următoarele măsuri:

creșterea taxelor pe combustibil în fiecare an;

interzicerea publicității pentru vehiculele cu motor cu combustie;

impunerea de interdicții crescânde pentru vehiculele cu motor cu combustie;

sprijinirea oamenilor care scapă de mașina cu motor cu combustie, oferind sprijin financiar direct pentru casarea mașinii pe benzină sau diesel fără a o înlocui;

îmbunătățirea infrastructurii pentru biciclete și mers pe jos și oferirea unui transport public mai bun și la prețuri accesibile.

Criza climatică nu este o amenințare banală, este un risc serios pentru stabilitatea societăților noastre și continuarea normelor, valorilor și statului de drept. Nu este prea târziu și, la fel ca în cazul fumatului, orice zi este cea mai bună zi pentru a renunța, potrivit The Urban Mobility Daily.