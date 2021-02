VIDEO Super Bowl 2021: cele mai amuzante reclame și așteptate trailere din acest an, online

Începutul de an este foarte important pentru americani, datorită finalei campionatului de fotbal. În Europa, însă, Super Bowl este sinonim cu reclame amuzante sau emoționale și trailere în premieră, iar 2021 nu a fost o excepție de la această regulă.

În urmă cu câteva ore, s-a încheiat Super Bowl 2021, finala campionatului de fotbal american organizată de NFL. Ca de fiecare dată, evenimentul reprezintă o ocazie unică pentru giganți din foarte multe industrii de a face valuri la nivel global prin clipuri mai mult sau mai puțin extravagante. Un lucru este însă sigur, difuzarea acestor reclame costă o avere.

Tocmai din acest motiv, multe dintre ele ajung la TV într-o variantă prescurtată, de până în 15 – 30 de secunde, urmând ca cei care vor să le vadă în versiunea integrală să intre pe YouTube sau să aștepte orice al moment în afara marelui meci de fotbal american.

Vizavi de discrepanța dintre ce ajunge la TV și ce se difuzează pe internet, în weekend au apărut foarte multe reclame ”asociate” Super Bowl 2021 pe care nu le găsești decât pe internet. Nu de alta, dar gândește-te că mai jos ai câteva zeci de clipuri, cu o medie de un minut și jumătate. Dacă ar fi fost toate difuzate la TV, nu ai mai fi văzut niciun minut de fotbal, doar reclame.

În orice caz, clipurile merită văzute măcar o dată, chiar și dacă sunt pentru produse sau servicii pe care nu le găsești pe teritoriul României. Se va discuta mult despre el în următoare zile, iar în cel mai rău caz, îți oferă șansa să-ți vezi actorii preferați după un an de pandemie în care mulți dintre ei nu au mai produs nimic.

Prepare the royal screening room for #Coming2America . But for real is it March 5th yet? pic.twitter.com/l2n8y4QkvU

From incredible stories to unforgettable characters, The #DisneyBundle has something for everyone and we’re here for it. Get your stream on across #DisneyPlus, @Hulu, and #ESPNplus. https://t.co/ZzGwbLwO5F pic.twitter.com/9PiMmGILeN

— Disney+ (@disneyplus) February 8, 2021