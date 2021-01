Universul are aproape 14 miliarde de ani și cercetătorii detaliază cum i-au calculat vârsta

Datorită ultimelor progreselor în fizică, epoca actuală a cosmosului a devenit un subiect foarte discutat în ultimii ani. Până de curând, oamenii de știință au fost de acord că Universul s-a dezvoltat acum 12 – 14 miliarde de ani, după Big Bang.

Experții au dezbătut ziua de naștere a Universului cu aproximativ doi ani mai devreme, după ce oamenii de știință au observat o stea cu 0,7 miliarde de ani mai veche decât Universul însuși. În luna iulie a anului trecut, studiile raportate în Astronomical Journal au sugerat că Universul este mult mai tânăr, la vârsta de aproximativ 12,6 miliarde de ani.

Într-o lucrare publicată pe 30 decembrie în Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, experții au prezentat noua dată de naștere a Universului.

Cum au aflat astronomii, de fapt, câți ani are Universul?

Astronomii au adunat noi date despre vârsta universului prin National Science Foundation’s Atacama Cosmology Telescope din Chile.

Cele mai recente date au fost comparate cu observațiile anterioare ale Universului de la satelitul Planck al Agenției Spațiale Europene (ESA), care a detectat urmele Big Bang-ului între 2009 și 2013.

Cunoașterea tinde adesea să respecte modelul standard general recunoscut al Universului. Studiind cele mai vechi stele ale Universului și viteza cu care spațiul se extinde, astronomii au venit cu acest număr.

A doua tehnică include ceva cunoscut sub numele de constantă a lui Hubble, care este rata de expansiune a Universului care este stabilită, dar deseori contestată.

Această rată poartă numele astronomului american Edwin Hubble, care a verificat expansiunea spațiului între galaxii prin observații la începutul secolului al XX-lea.

Ce are de spus NASA despre noul studiu

Potrivit agenției spațiale americane, NASA, astronomii vor aplica invers această cale constantă înapoi la Big Bang, pentru a extrapola vârsta cosmosului.

Și totuși, în ultimii ani, diferite strategii de restrângere a constantei Hubble au produs rezultate foarte distincte. De exemplu, în 2019, o echipă de astronomi a descoperit că Universul ar putea fi cu sute de milioane de ani mai tânăr decât predicția lui Planck.

Simone Aiola, cercetător la Center for Computational Astrophysics of the Flatiron Institute, a spus că astronomii au venit acum cu o explicație cu care Planck și ACT sunt de acord. Aiola a spus că raportul indică realitatea că aceste calcule sunt precise.

Cu toate acestea, alți cercetători au avertizat că există atât de multe aspecte care încă trebuie abordate în ceea ce privește vârsta Cosmosului.

Și din cauza neregulilor nebunești pe care astronomii le descoperă în calculele lor, este posibil ca modelul nostru astrofizic al Universului să necesite reevaluarea în viitor.