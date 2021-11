Un mare furnizor de energie obține o finanțare de 150 de milioane de euro: ce înseamnă pentru clienți

Societatea Energetică Electrica SA, unul dintre principalii jucători de pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, a obţinut o finanțare impresionantă de la Erste Group şi Raiffeisen Bank. Vorbim despre aproximativ 150 milioane de euro.

Potrivit unui oficial al companiei, această finanțare este deosebit de importantă, în contextul în care Electrica are planuri mari privind implementarea unei strategii de creștere, în special pe zona energiei regenerabile.

Prin urmare, datorită acestei finanțări, clienții acestei companii vor beneficia de o susținere mai amplă în ceea ce privește tranziția către energia curată.

Concret, Electrica va folosi împrumutul de aproximativ 150 de milioane euro pentru finanțarea implementării strategiei Grupului pentru perioada 2019-2023, care are în vedere extinderea lanțului valoric al energiei electrice, în special în ceea ce privește producția de energie electrică, cu o atenție sporită pe producția din surse regenerabile și servicii cu valoare adăugată.

Important de menționat este faptul că finanțarea are o durată de maximum doi ani, iar la sfârșitul acestei perioade, Electrica, de comun acord cu băncile finanțatoare, are opțiunea să realizeze o emisiune de obligațiuni pentru refinanțarea facilității sau să transforme finanțarea într-un împrumut cu amortizare integrală pe 5 ani.

Pentru această facilitate de credit, Erste Group și Raiffeisen Bank România sunt co-finanțatori în mod egal, iar Banca Comecială Română, filială română a Erste Group, acționează drept Agent de Garanții și Plăți.

„Acordul de finanțare la care am ajuns cu Electrica, în valoare de 150 de milioane de euro, exemplifică modul în care Erste Group sprijină companiile din regiunea CEE în tranziția lor către un viitor mai verde, prin susținerea implementării pe scară largă a surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea rețelelor electrice”, a declarat Radu Moldovan, Industry Lead for Energy and Infrastructure Erste Group.