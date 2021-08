Totul despre Electric Castle: program complet, transport, cazare

Cel mai așteptat festival al verii, primul care se va desfășura după un an de pandemie, își va deschide porțile vineri. Electric Castle 2021 dă startul celor 10 zile de distracție și muzică bună, sub motto-ul „back to life”.

EC_Special by Electric Castle 2021 va consta în 10 zile de distracție, ce vor începe vineri, la Bonțida, pe domeniul Castelului Bánffy.

Evenimentul mult așteptat se va desfășura în peste 20 de locații din Bonțida și Cluj-Napoca.

Cazare în campingul EC_Special

Pentru a participa la evenimentele din Bonțida, vei avea nevoie de un Bonțida Pass, Bonțida Pass cu Camping sau un Bonțida Day Pass. Porțile festivalului se vor deschide pe 6 august, la ora 12:00 și vor rămâne deschise până pe 9 august, la ora 8:00.

Prin urmare, dacă vei dori, te poți caza în campingul EC_Special. Campingul se va deschide pe 5 august, la ora 13:00.

Dacă alegi această opțiune de cazare, organizatorii îți pun la dispoziție mai multe variante, cum ar fi cabane de două sau de patru persoane, fie un cort de două persoane sau unul dintre cele cu confort sporit: dream sau panorama tent.

Există și varianta în care poți veni cu propriul tău cort sau rulotă, dacă ai așa ceva.

Accesul la festival este permis numai pentru:

-persoanele vaccinate împotriva SARS-COV-2 cu 10 zile trecute de la finalizarea schemei de vaccinare – acest lucru trebuie demonstrat cu un certificat și o carte de identitate

-persoane care prezintă un test RT-PCR negativ – nu mai vechi de 72 de ore

-persoanele care prezintă un test de antigen rapid negativ – nu mai vechi de 24 de ore

-persoanele care prezintă un document medical care atestă infecția cu SARS-CoV-2 emis cu 15-180 de zile înainte.

Biletul tău la festival

Fiecare bilet trebuie să aibă NUMELE și ADRESA titularului de bilet – identice cu ID-ul lor. Biletele sunt nominale, deci nu poți intra în festival dacă nu ai numele tău pe bilet. Adresa este necesară doar pentru o verificare dublă, mai ales în cazul unui nume comun. Nu este nevoie să scrii adresa completă și exactă dacă nu dorești, o parte din aceasta ar trebui să fie suficientă în cazul în care este necesară o verificare suplimentară.

Dacă ai un voucher, trebuie să îl răscumperi înainte de a ajunge la festival. Nu vei putea intra la festival cu un voucher.

Minorii sub 12 ani au acces gratuit pe toată durata festivalului, atâta timp cât sunt însoțiți de un părinte/tutore care prezintă un bilet sau un abonament valid.

Transportul – Cum ajungi la festival

Trebuie să știi că ai mai multe opțiuni de transport. Iată-le:

Cu autobuzul NON-STOP

Vor exista autobuze non-stop, toată ziua și toată noaptea (până pe 9 august), cu plecare de la și către Iulius Mall.

Autobuzele vor pleca la fiecare 30 de minute sau când sunt pline.

Biletele pot fi cumpărate online sau de la stațiile de autobuz folosind brățara RFID sau numerar. Prețul biletului este de 15 LEI / persoană / sens unic.

Primul autobuz va pleca de la Iulius Mall vineri, 6 august la 9:00 AM, iar ultimul va pleca de la Bontida luni, 9 august la 11:00 AM.

Drumul de întoarcere va fi: Bonțida – Aeroport – strada Aurel Vlaicu, coborâți la stația de autobuz Cinema Marasti – stația finală Iulius Mall.

Cu trenul

Vineri, 6 august, 2 trenuri dedicate vor pleca din Gara Mica – Cluj către festival.

Va trebui să cobori din tren la Jucu – DeLonghi. De acolo, un autobuz special te va duce la Bontida. Întreaga călătorie va dura aproximativ 50 de minute.

Biletele pot fi cumpărate numai online. Prețul biletului este de 15 LEI / persoană / sens unic.

Toate trenurile CFR vor opri la Halta Bontida, la fel ca în anii precedenți.

Trenurile CFR te vor duce la Halta Bontida și de acolo va trebui să mergi la Castel. Trenurile dedicate vor opri în Jucu și de acolo, autobuzele de transfer te vor duce direct la festival.

Poți pleca de la Bonțida la Cluj doar cu autobuzul. Nu există trenuri dedicate de la Bonțida la Cluj.

Cu mașina

Organizatorii recomandă participanților să își lase mașina acasă și să folosească autobuzele de transfer!

Șoferilor li se recomandă să ia ruta mai directă către festival de la punctul de plecare. Din Cluj-Napoca există trei modalități de a ajunge la castel:

1. Cluj-Napoca – Bulevardul Muncii – E576 – Bonțida

2. Cluj-Napoca – Aeroportul Cluj – E576 – Bonțida

3. Cluj-Napoca – Aeroportul Cluj – Apahida – E576 – Bonțida.

Cu Bolt, la promoție

Poți ajunge la Bonțida (și înapoi la Cluj) cu Bolt pentru 150 de lei / sens. Preț special disponibil în perioada 5-8 august. Maximum 3 persoane vor fi permise în mașină.

20% reducere – codul promoțional pentru noii clienți Bolt: BOLTEC21.

Tur inedit în lumea designului

Publicul va descoperi și un tur inedit în lumea designului, la studiourile de creație a 11 artiști, selectați de echipa EC_Special să facă parte din experiența urbană de la Cluj. Atelierele pot fi vizitate de luni până duminică, între 12:00-16:00, iar participanții la festival își pot achiziționa produse unicat, de la cele de design interior, vestimentar, de mobilier și de obiect, până la bijuterii sau ceramică.

Organizatorii au dezvăluit și lineup-ul complet și programul pe zile, ore și scene. Găsești toate informațiile aici.

Lineup-ul complet Electric Castle Special 2021