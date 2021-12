Toți șoferii români trebuie să știe: ce se întâmplă cu punctul de amendă

Punctul de amendă, care reprezintă 10% din salariul minim brut pe economie, ar fi trebuit să crească, potrivit normelor legale, de la 1 ianuarie 2022, la 255 de lei. În acord cu majorarea salariului minim garantat în plată.

Potrivit legislației în vigoare, un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

„Având în vedere că, începând cu data de 1 ianuarie 2022 valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilită la suma de 2.550 de lei, ceea ce ar însemna ca punctul de amendă să fie 255 de lei, adică cu aproape 50% mai mult, considerăm că este necesar ca și în cursul anului 2022 să fie luată o măsură temporară de stabilire a unei valori fixe a punctului amendă. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 un punct-amendă este 145 lei”, potrivit Ministerului Finanțelor.

O veste bună

Punctul de amendă pentru șoferi rămâne înghețat și anul următor, la nivelul de 145 lei. În lipsa acestei precizări legislative, punctul de amendă ar fi urcat de anul următor la 255 de lei, în contextul în care salariul minim, în funcție de care se stabilește și valoarea punctului de amendă, ajunge la 2.550 lei.

Plafonarea punctului-amendă pentru acest an a fost stabilită prin OUG nr. 226/2020, care a apărut în ultima zi din an. În nota de fundamentare se arată că „în perioada 2011-2017, valoarea punctului-amendă a crescut, astfel: 67 lei în anul 2011, la 70 lei în anul 2012, la 75 de lei în anul 2013, la 85 de lei în anul 2014, la 97,5 lei în anul 2015, la 125 de lei în anul 2016 și la 145 de lei în anul 2017, iar în perioada 2018-2020 valoarea punctului-amendă a fost menținută la o sumă fixă de 145 de lei“. Cu un an înainte, actul normativ prin care se stabilea acest lucru a apărut pe 9 ianuarie.

O majorare a punctul de amendă ar duce la valori duble sau chiar mai mari ale amenzilor aplicabile pentru contravenţii şi infracţiuni rutiere, mai ales în zona maximală a acestora.