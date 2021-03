Tehnologia care va salva vieți și care schimbă felul în care se face cercetare medicală

O echipă de oameni de știință consideră că a găsit o modalitate de a elimina testarea pe animale din procesul studiului clinic. Acest lucru ar duce cercetarea medicală un pas mai departe.

Cercetătorii de la Universitatea Ebraică din Ierusalim tocmai au prezentat FDA un nou medicament împotriva cancerului pentru a fi analizat, fără a efectua un singur experiment pe un animal de laborator, relatează The Times of Israel.

În schimb, au testat medicamentul experimental pe celule umane încorporate cu senzori minusculi, potrivit cercetărilor publicate recent în revista Science Translational Medicine. Noua tehnică ar putea face cercetarea clinică și preclinică mai rapidă, mai ieftină și mai umană.

„Din câte știm, aceasta este prima dată când un medicament face acest pas fără testarea pe animale și motivul este că am eliminat această nevoie folosind tehnologia noastră”, a spus cercetătorul principal și bioinginer al Universității Ebraice din Ierusalim Yaakov Nahmias, pentru The Times of Israel.