Spotify lansează rivalul Clubhouse: de ce e atât de special Greenroom

Clubhouse este, fără doar și poate, aplicația care i-a inspirat pe mulți în acest an, motiv pentru care a devenit una dintre cele mai copiate idei. Spotify s-a uitat cu atenție și a venit cu un rival pe măsură: Greenroom.

Clubhouse s-a lansat anul trecut și la nici un an de la acel moment a reușit să se impună foarte bine pe piață. Formatul exclusiv audio i-a inspirat apoi pe alți giganți din tehnologie, care au venit cu funcții similare. Facebook, Twitter și alții au copiat ideea și au implementat-o, sub diverse forme, și pe platformele lor.

Acum, a venit și rândul Spotify să facă asta. A lansat Greenroom, o aplicație de tip Clubhouse.

Anunțul Spotify vine după ce compania cumpărase, în luna martie, aplicația Locker Room. S-a reinterpretat conceptul, s-a folosit alt nume și cam asta a fost.

”De când am achiziționat aplicația Locker Room, am lucrat la extinderea capacităților sale, cu scopul de a crea o experiență audio live care să încânte creatorii și ascultătorii de pretutindeni. Și am vrut să o facem cu o versiune de Spotify care a funcționat ca o extensie a aplicației deja iubită de 356 de milioane de ascultători. De aceea, l-am redenumit „Spotify Greenroom”, a anunțat fondatorul și CEO-ul Daniel Ek.