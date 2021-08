Sfârșitul internetului este mai aproape decât îți imaginezi: cât de ușor poate să dispară

Este un fapt cunoscut că furtunile solare pot produce pagube majore pentru infrastructura electrică a planetei. Acum, noi date arată că acestea pot fi chiar mai distructive.

În cadrul conferinței SIGCOMM 2021, unul dintre participanți a prezentat o lucrare intitulată „Solar Superstorms: Planning for an Internet Apocalypse” sau „Megafurtunile Solare: planificare pentru apocalipsa internetului”. În aceasta este examinată paguba pe care un nor aflat în mișcare și încărcat cu particule solare magnetizate ar putea să o aibă asupra rețelei globale de internet. Autorul, Sangheetha Abdu Jyothi, pune în discuție în cadrul cercetării sale o ipoteză mult mai importantă și anume situația în care curentul revine în câteva ore sau zile, dar rețeaua de internet rămâne în continuare picată.

„Ceea ce m-a determinat cu adevărat să mă gândesc la asta este că, odată cu pandemia, am văzut cât de nepregătită era lumea pentru asemenea situații. Nu a existat niciun protocol pentru a face față în mod eficient efectelor și același lucru se aplică și în cazul rețelelor de internet. Infrastructura noastră nu este pregătită pentru un eveniment solar la scară largă. Înțelegem foarte puțin cu privire la amploarea pagubelor”, a declarat Abdu Jyothi pentru WIRED.

Suntem pregătiți să facem față unui astfel de eveniment?

Răspunsul scurt este „nu știm”.

Simplu, nu există destule informații despre acest subiect ca să putem face o estimare reală în acest moment. Problema cu evenimentele de acest fel, furtuni solare severe, este că sunt atât de rare încât acum există doar trei astfel de exemple înregistrate. Între anii 1859 și 1921, au avut loc două astfel de episoade, în care perturbațiile geomagnetice au produs pagube infrastructurii electrice și linilor de comunicație. Ambele evenimente au avut loc înainte de apariția rețelelor moderne. În 1989, a avut loc o furtună solară moderată care a tăiat curentul din nord-estul Canadei pentru nouă ore, dar chiar și acest episod a avut loc înainte de inovațiile tehnologice actuale.

În concluzie, furtunile solare severe rămân un mister din punct de vedere al pagubelor pe care le pot produce, dar repercursiunile pot avea un impact major asupra tuturor.