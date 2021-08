Șeful Porsche România trage semnalul de alarmă. Ce spune oficialul despre mașinile electrice

Urgența climatică nu mai poate fi neglijată. Avem nevoie de mobilitate electrică, de decarbonizare si putem realiza aceste lucruri doar sprijinind financiar piața mașinilor electrice. Acesta este semnalul de la conducerea celui mai puternic importator român, Porsche România.

Directorul general al Porsche România, Brent Valmar, susține că nu putem neglija nevoia de decarbonizare. Oricine e ancorat în realitatea momentului, recunoaște acest lucru.

Nevoia unei schimbări se impune acum, poate mai pregnant decât în oricare alt moment al istorieie. Vin tot mai multe avertismente cu privire la necesitatea unei schimbări spre a reduce rapid și masiv emisiile de CO2, altfel riscăm consecințe grave.

Mașinile electrice au nevoie de susținere

Oficialul Porsche susține că e nevoie de susținere financiară pentru mașinile electrice.

În linii mari, programele guvernamentale actuale, Rabla și Rabla Plus nu sunt rele, însă nici nu sunt perfecte.

„Programele au fost, an de an, marcate de întârzieri. Au creat așteptări și au distorsionat piața. Este de observat creșterea cotei Rabla Plus în acest program de casare atât în privința bugetului alocat cât și în cea a livrărilor de vehicule. Asta înseamnă că programul Rabla Plus este extrem de binevenit. Merge greu, e drept, dar în final are un impact pozitiv. Clientul primește la un moment dat acel suport pentru achiziția de mașini electrice. Este evident că, din perspectiva propunerii Comisiei Europe «Fit for 55» e necesară o reanalizare a regulilor Rabla Plus astfel încât să accelerăm achiziția de mașini nepoluante”, declară Brent Valmar.

Totuși, spune oficialul Porsche România, „vânzările de mașini electrice nu depind de Rabla Plus. Noi am vândut mașini electrice și fără Rabla Plus. Dacă România nu ar mai avea Rabla Plus, nu înseamnă că aici nu s-ar mai vinde mașini electrice. Așa cum dublarea bugetului acestui programul nu înseamnă că am vinde de două ori mai multe mașini electrice”.

„Există nevoia unui sprijin financiar pentru mașini electrice, dar trebuie să vorbim despre un pachet care să includă suport financiar, măsuri fiscale, măsuri nonfiscale și investiții în infrastructura de încărcare”, a mai spus directorul Porsche România.