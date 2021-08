Se schimbă salariul minim în România: 1,6 milioane de români, afectați direct

Autoritățile române par să facă eforturi pentru a asigura supraviețuirea în condiții decente a unui număr masiv de români, toți cei care depind de salariul minim pe economie. În acest context, au găsit o soluție interesantă.

În prima parte a acestui an, aproximativ 1,6 milioane de români era nevoiți să trăiască din salariul minim pe economie. Deși unii dintre ei sunt plătiți doar ”pe hârtie” cu această sumă, având beneficii financiare semnificativ mai mari decât atât, există și situații în care un singur om plătit cu salariul minim trebuie să hrănească poate doi copii și un alt adult fără loc de muncă. Situația financiară a multor români este foarte îngrijorătoare, iar numărul menționat mai sus este doar încă un barometru a acestei realități.

Salariul minim pe economie, un pic mai mare: soluția autorităților

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a afirmat într-o intervenție la Antena 3 că măsura neimpozitării salariului minim pe economie, susţinută de USR-PLUS în campania electorală, este prevăzută în programul de guvernare și ar trebui să se materializeze. Oficialul a explicat faptul că, potrivit celor susţinute de USR-PLUS, ar urma să fie neimpozitate nu doar salariile minime, ci toate salariile, impozitele urmând a fi aplicate, în cazul salariilor mai mari, doar pe sumele care depăşesc valoarea salariului minim, potrivit News.

„Este o măsură care s-ar aplica tuturor (…) pentru că se aplică pe valoarea unui salariu minim. Practic, valoarea unui salariu minim nu e impozitată şi toate taxele încep de la valoarea aceea în sus. Pentru toată lumea. Practic, ăsta este un mod în care, dacă tot vrem să ajutăm economia, aşa ar trebui să o ajutăm. Este un lucru care sare în ochi imediat când te uiţi pe fiscalitatea muncii în ţările din Uniunea Europeană, inclusiv România. Dacă ne uităm pe povara fiscală pe care o pune statul asupra muncii, vedem că în România (…) e deasupra mediei. Dar dacă ne uităm pe salariile mici, vedem unde este ponderea acelei poveri fiscale şi aici suntem lideri, aici suntem cei mai tari”, a declarat Claudiu Năsui, miercuri seară, cu o anumită notă de ironie.

Pentru că există posibilitatea ca guvernul să nu-și permită la această oră să renunțe la sumele din impozitele respective, ministrul Economiei a primit o întrebare și pe acest subiect. „Impactul acestei măsuri făcute eşalonat şi făcută aşa cum am propus-o noi este mai mic decât noul PNDL propus. Noi, în momentul negocierii programului de guvernare, am propus două opţiuni. Cea mai bună era cea în care se întâmplă această măsură gradual, pentru întreaga economie – adică pentru toate CAEN-urile, pentru toate sectoarele din economie, şi agricultură, şi industrie, şi servicii, toată lumea – primii cinci sute de lei erau neimpozitaţi în primul an, în următorul an mai puneam 500 de lei şi tot aşa şi puteam să o facem gradual. Nu neapărat 500 lei, puteam face 400”, a concluzionat ministrul Economiei.