Se dau bani pentru acești români: vestea dimineții de la autorități, ca o gură de aer proaspăt

Când vine vorba de bani de la stat, autoritățile române au o serie stufoasă de programe de finanțare. Cele mai multe dintre ele, însă, sunt destinate unui public foarte restrâns. Mai există însă și excepții de la regulă, iar aceasta se numără printre ele.

Ministrul Agriculturii, proaspăt intrat în funcție, are numeroase ambiții când vine vorba de îmbunătățirea condițiilor pentru agricultorii români. Lista include reluarea programului Tomata, reorganizarea Casei de Comerț Unirea, dar și funcționarea Agenției pentru Marketingul și Calitatea Produselor Agroalimentare. Ca referință, întregul efort are ca scop facilitarea traseului de la câmp la piață pentru un număr cât mai mare de țărani. Particularitățile inițiativei au fost explicat de Adrian Chesnoiu în cadrul Târgului care are loc în curte Ministerului pe care îl reprezintă.

Programul Tomata, bani buni pentru agricultori

„Din primăvara anului viitor vrem să fie permanentă o astfel de activitate. Am preluat modelul de la CJ Olt care în perioada weekendului pune la dispoziţie parcarea instituţiei pentru producătorii agricoli să-şi desfacă marfa şi să o comercializeze. Cred că este un model extraordinar de bun şi îi încurajez pe toţi cei care conduc autorităţile publice din 2022 să îşi deschidă parcările sau spaţiile pe care le au la dispoziţie producătorilor români, pentru că este extrem de important ca ei să aibă unde să îşi desfacă marfa, să o pună la dispoziţia consumatorilor şi să reducem lanţul scurt alimentar cât mai rapid şi cât mai mult posibil, astfel încât de la producător şi consumator să nu mai apară intermediari, produsele să fie cât mai proaspete, iar preţul să nu mai fie alterat.

În felul acesta putem să ne bucurăm de munca acestor oameni extraordinari, care stau vara în solarii la 50 de grade, iarna stau în frig în fermele proprii ca să producă hrană pentru noi toţi”, a povestit ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu în curtea Ministerului. În același context, oficialul a profitat de ocazie pentru a încuraja consumul de produse locale și, implicit, sprijinirea producătorilor români.

„Uitaţi câte produse extraordinare avem şi pe care trebuie să începem să le exportăm, să le ducem pe masa celor din Europa şi din toată lumea pentru că avem cu ce ne mândri. Eu am fost la Consiliul de Miniştri de la Bruxelles şi le-am dus tuturor miniştrilor din UE un coşuleţ cu produse tradiţionale româneşti şi o sticlă de vin reprezentativă pentru că producătorii de vin din România sunt extraordinari. Avem vinuri cu care ne putem lupta cu orice alt competitor de vinuri din toată lumea” , a mai spus Chesnoiu.

În privința programelor pentru încurajarea agriculturii autohtone în condiții civilizare, ministrul Agriculturii are câteva idei foarte clare. „Anul viitor în programul nostru de priorităţi va fi reluarea programul Tomata şi ciclul II de legume în spaţii protejate. O să avem mai multe tipuri de ajutor pentru fermieri, pentru legumicultori, pentru producătorii de produse tradiţionale, pentru că au nevoie de sprijinul nostru. Rolul lor este să stea în fermă şi să producă, iar rolul nostru, al statului, este să venim cu soluţii de sprijin şi de promovare a lor.

Am o întâlnire azi cu reprezentanţii fermierilor din sectorul industriei alimentare, pentru că avem o lege de înfiinţare a Agenţiei pentru Marketingul şi Calitatea Produselor Agroalimentare care nu a fost pusă în aplicare şi este un obiectiv pe care mi l-am asumat. Vreau să fac funcţională această agenţie, mă consult cu dumnealor, vedem cum va funcţiona cel mai bine, pentru că produsele româneşti trebuie marketate şi vândute în întreaga lume. Avem cu ce să ne mândrim. Fermierii nu trebuie să-şi mai arunce marfa la marginea drumului, la şosea, trebuie să fie integrată în tot lanţul comercial şi trebuie să ajungă pe masa consumatorilor”, a adăugat el.