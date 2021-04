Scrisoarea lui Jeff Bezos de acum 24 de ani îți arată cum a făcut din Amazon un gigant global

În 1997, la trei ani de la înființarea Amazon, Jeff Bezos, CEO-ul celui mai puternic retailer online, le transmitea o scrisoare celor care voiau să lucreze cu Amazon.

Amazon a fost înființată de Bezos în 1994. Pe atunci, nimic nu anunța succesul răsunător al retailerului, care a ajuns să valoreze astăzi 1,7 trilioane de dolari și care l-a transformat pe Bezos în cel mai bogat om din lume.

Acum e cunoscută practica lui Bezos de a scrie, anual, câte o scrisoare acționarilor companiei, în care își prezintă realizările din anul precedent, dar și obiectivele pentru viitor, însă în 1997, Bezos făcea asta pentru prima dată de la înființarea Amazon. Iar noi am reușit să aflăm ce se află în rândurile primei scrisori adresare de Bezos acționarilor Amazon, în urmă cu 24 de ani.

În acel an, Amazon ajunsese la venituri de 147 milioane dolari, având un număr de 614 angajați.

Ce le transmitea Bezos acționarilor Amazon din 1997

„Acționarilor noștri:

Amazon.com a trecut multe etape în 1997: până la sfârșitul anului, am servit mai mult de 1,5 milioane de clienți, obținând o creștere a veniturilor de 838% la 147,8 milioane de dolari și ne-am extins leadershipul pe piață”, se arată în scrisoare.

În continuare, Bezos punctează că „aceasta este Ziua 1 pentru Internet și, dacă muncim bine, pentru Amazon.com”.

Continuarea scrisorii lui Jeff Bezos către actionarii Amazon din 1997

„Astăzi, comerțul online economisește clienților bani și timp prețios. Mâine, prin personalizare, comerțul online va accelera chiar procesul de descoperire. Amazon.com folosește internetul pentru a crea valoare reală pentru clienții săi și, făcând acest lucru, speră să creeze o franciză durabilă, chiar și pe piețe stabile și mari.

Avem o fereastră de oportunitate, deoarece jucătorii mai mari își organizează resursele pentru a urmări oportunitatea online, iar clienții, care încep să cumpere online, sunt receptivi la formarea de noi relații.

Peisajul competitiv a continuat să evolueze într-un ritm rapid. Mulți jucători mari s-au mutat online cu oferte credibile și au dedicat energie și resurse substanțiale. Scopul nostru este să ne mișcăm rapid pentru a ne consolida și extinde poziția actuală, în timp ce începem să urmărim oportunitățile de comerț online din alte domenii.

Vedem oportunități substanțiale pe piețele mari pe care le vizăm. Această strategie nu este lipsită de risc: necesită investiții serioase și execuție clară împotriva liderilor francizați consacrați.

Totul este gândit pe termen lung

Credem că o măsură fundamentală a succesului nostru va fi valoarea pentru acționari pe care o creăm pe termen lung . Această valoare va fi rezultatul direct al capacității noastre de a extinde și de a consolida poziția noastră actuală de lider pe piață. Cu cât conducerea noastră pe piață este mai puternică, cu atât modelul nostru economic este mai puternic.

Conducerea pieței se poate traduce direct în venituri mai mari, profitabilitate mai mare, viteză mai mare a capitalului și, în consecință, rentabilități mai mari ale capitalului investit.

Deciziile noastre au reflectat în mod constant acest accent. Mai întâi ne măsurăm în termeni de indicatori cei mai indicativi ai leadership-ului nostru pe piață: creșterea clienților și a veniturilor, gradul în care clienții noștri continuă să cumpere de la noi în mod repetat și puterea mărcii noastre.

Am investit și vom continua să investim în mod agresiv pentru a ne extinde și valorifica baza de clienți, brandul și infrastructura pe măsură ce continuăm să stabilim o franciză durabilă.

În consecință, dorim să vă împărtășim abordarea noastră fundamentală de management și de luare a deciziilor, astfel încât dvs., acționarii noștri, să confirmați că este în concordanță cu filozofia dvs. de investiții:

Clienții, în centrul atenției

Vom continua să luăm decizii de investiții în lumina considerațiilor de lider pe piață pe termen lung, mai degrabă decât a considerentelor de rentabilitate pe termen scurt sau a reacțiilor pe termen scurt de pe Wall Street.

Vom continua să măsurăm analitic programele noastre și eficacitatea investițiilor noastre, să le eliminăm pe cele care nu oferă randamente acceptabile și să ne intensificăm investițiile în cele care funcționează cel mai bine. Vom continua să învățăm atât din succesele noastre, cât și din eșecurile noastre.

Vom lua decizii de investiții îndrăznețe, mai degrabă decât timide, în cazul în care vedem o probabilitate suficientă de a obține avantaje de lider pe piață. Unele dintre aceste investiții vor da roade, altele nu și vom învăța o altă lecție valoroasă în ambele cazuri.

Vom împărtăși procesele noastre de gândire strategică cu dvs. atunci când facem alegeri îndrăznețe (în măsura în care presiunile concurențiale o permit), astfel încât să puteți evalua singuri dacă facem investiții raționale pe termen lung.

Ne vom echilibra atenția asupra creșterii cu accent pe profitabilitatea pe termen lung și gestionarea capitalului.

Angajarea și păstrarea angajaților versatili și talentați

Vom continua să ne concentrăm pe angajarea și păstrarea angajaților versatili și talentați. Știm că succesul nostru va fi afectat în mare măsură de capacitatea noastră de a atrage și păstra o bază de angajați motivați.

Nu suntem atât de îndrăzneți încât să susținem că cele de mai sus sunt filozofia investițională „corectă”, dar este a noastră și am greși dacă nu am fi clari în abordarea pe care am adoptat-o ​​și vom continua să o adoptăm”.

În continuarea scrisorii, Bezos amintește câteva dintre cele mai notabile peformante înregistrate de Amazon în 1997

„De la început, accentul nostru a fost să oferim clienților noștri o valoare convingătoare. Ne-am dat seama că Web-ul a fost și este, în continuare, World Wide Wait. Prin urmare, ne-am propus să oferim clienților ceva ce pur și simplu nu puteau obține în alt mod și am început să le servim cărți. Le-am adus o selecție mult mai mare decât era posibil într-un magazin fizic”.

„Am menținut un accent îndreptat asupra îmbunătățirii experienței de cumpărare și, în 1997, ne-am îmbunătățit substanțial magazinul. Acum oferim clienților certificate cadou, cumpărături cu un singur clic și mult mai multe recenzii, conținut, opțiuni de navigare și funcții de recomandare”

„Am scăzut dramatic prețurile, crescând în continuare valoarea clienților”.

Cifrele Amazon din 1997: