Schimbările din WhatsApp pe care le ai de acum pe telefon. Ce să faci ca să profiți de ele

WhatsApp a venit cu două schimbări importante pentru utilizatori. Ca să profiți de ele îți trebuie un iPhone, dar și să ai o versiune anume a aplicației.

Foarte probabil amâni actualizările aplicațiilor atunci când primești notificarea. Dar n-ar trebui. Așa e cazul și cu noua versiune de WhatsApp pentru iPhone. E vorba de versiunea 2.21.71 care aduce două schimbări importante.

În primul rând, e mai simplu ca niciodată să vezi fișierele medica distribuite prin aplicație. Imaginea sau videoul pe care le primești îți apar la dimensiuni onorabile, nu mai trebuie să dai click pe ele ca să le vizualizezi în totalitatea lor.

WhatsApp schimbă felul în care dispar mesajele din grup

Totodată, schimbarea mai importantă are legătură cu grupurile și, mai precis, cu setările pentru mesajele care dispar. În versiunile precedente de WhatsApp, doar administratorul grupului putea schimba setările pentru mesajele care dispar. Acum, orice membru poate interveni, astfel încât să aleagă dacă e activă sau nu opțiunea.

Mențiunea aici e că tot administratorul grupului trebuie să aprobe setările. Tot adminul poate să permită altor admini să modifice setările. Acestea sunt disponibile în „Edit Group Info”.

Independent de aceste modificări, Facebook mai are în vedere una majoră pentru WhatsApp. În curând, deși data nu-i confirmată, vei vedea mesajele din WhatsApp direct în Messenger. E ideea Facebook de-a unifica cele două platforme, chiar dacă în prezent nu-i o direcție clară prin care va face asta.

WhatsApp e o platformă care are peste două miliarde de utilizatori la nivel global. Messenger, pe de altă parte, are peste un miliard de utilizator. Și niciuna dintre ele nu are un competitor la fel de mare. Atât Apple cu iMessage, cât și Telegram sau Signal se bucură de-o popularitate ceva mai scăzută. Însă și această dimensiune a platformelor face orice schimbare dificil de implementat, mai ales când vorbim de o multitudine de telefoane pe care trebuie să ruleze.