Schimbări surpriză la ING: comisioane pentru aceste tranzacții și trebuie să ai așa ceva pe telefon

ING Bank a anunțat că va face câteva schimbări importante în acest an. Nu apar toate în același moment, dar e bine să știi de ele ca să n-ai surprize mai târziu.

Din 2021, băncile au operat schimbări în felul în care confirmi tranzacții. Astfel, pentru multe dintre acestea, inclusiv ING, aplicația a devenit mai importantă ca niciodată. De data aceasta, ING susține că, din 23 aprilie 2021, toate plățile online făcute cu cardul de persoană fizică sau cu VISA Business, care necesită măsuri suplimentare de autentificare, vor putea fi autorizate exclusiv din Home’Bank.

Elimină astfel trimiterea codului pe SMS. În ceea ce privește siguranța, e ceva mai bine prin Home’Bank decât SMS. E o idee bună să activezi și autentificarea biometrică (scanarea feței sau a amprentei) pentru aplicație.

Comisioanele ING pentru pariuri sportive

Din 25 mai 2021, pentru plățile pentru jocuri de noroc (gambling) se va aplica un comision în valoare de 3,9 lei per tranzacție, plus 1,9% din suma tranzacției pentru tranzacții cu cardul de lei, respectiv 0,8 euro plus 1,9% din sumă, pentru tranzacții cu cardul de euro.

În tranzacțiile de acest tip se numără: jocurile de noroc, pariurile, jocurile la casino, biletele de loterie etc.

În cazul conturilor în euro, dacă ai mai multe conturi curente de acest fel, comisionul unic de administrare de 2 euro/lună se va aplica, din 25 mai 2021, pentru fiecare cont în parte.

Poți să închizi conturile pe care nu le folosești direct din Home’Bank sau în orice ING Office.

Bine de știut și că, din 19 aprilie 2021, vei fi notificat când folosești cardul pentru plăți la POS, online sau retrageri de numerar de la ATM, pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, fie că plătești în euro, fie că plătești într-o monedă națională diferită de euro (a unui stat membru UE), iar moneda tranzacției este diferită de moneda contului atașat cardului, vei fi notificat cu privire la costurile totale de conversie valutară, aferente tranzacției cu cardul.

Costurile sunt exprimate procentual prin raportarea acestora la cea mai recentă rată de schimb valutar de referință disponibilă, emisă de Banca Centrală Europeană. Notificările vor fi transmise prin mail sau, în cazul în care nu îl are banca, prin SMS.

Depunere fără card și transfer rapid

S-a schimbat regula și la depunere de bani fără card. Cei non-clienți pot depune bani la bancomatele ING în baza unui cod, fără să fie nevoie de card. De acum maximul sumei depuse fără card este de 75.000 lei per deponent în decursul a 18 luni.

Din 1 iunie 2021, vei putea transfera bani în regim de urgență direct din Home’Bank din conturile tale în valută.

Banii vor ajunge în aceeași zi lucrătoare, dacă tranzacția a fost făcută în intervalul orar permis ordinelor de plată în regim de urgență, și va fi comisionată conform listei de taxe si comisioane.

Transferul poate fi făcut în oricare dintre următoarele monede EUR, USD, GBP, HUF, CAD, CHF, DKK, SEK, şi PLN.

În fine, ține cont și că la închiderea unui cont pentru care aveai activat serviciul Facturi, un mandat de direct debit sau plată furnizori, încetează și aceste mandate, iar facturile nu vor mai fi plătite.