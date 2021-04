Schimbarea din WhatsApp de care pot profita și românii direct în aplicație

WhatsApp și Organizația Mondială a Sănătății au creat un parteneriat prin care aplicația va contribui la promovarea vaccinării anti-Covid, într-un mod creativ și amuzant pentru utilizatori.

Concret, WhatsApp lansează o nouă serie de stickere pentru ca utilizatorii să-şi poată exprima sentimentele de bucurie, uşurare sau speranţă, cu privire la vaccinarea împotriva Covid-19.

Pachetul noilor stickere a fost denumit, potrivit WhatsApp, „Vaccines for All” și conține 23 de stickere distincte, proiectate de OMS. Utilizatorii trebuie să știe că pachetul este disponibil pentru descărcare atât pe Android, cât și pe iOS. Vom vedea în următoarele săptămâni dacă schimbarea va avea impact pozitiv în mentalul colectiv față de vaccinare.

WhatsApp transmite că, pe lângă încurajarea vaccinării în această manieră creativă, care contează oamenii și stimulează totodată contactul social, chiar și virtual, această măsură vine și ca un semn de recunoștință pentru profesioniștii din sănătate, care în întreaga lume sunt în linia întâi, în războiul cu virusul.

Astfel că unele dintre autocolante din noul pachet sunt menite să le permită utilizatorilor WhatsApp să își arate aprecierea față de lucrătorii din domeniul sănătății.

WhastApp s-a implicat activ în crearea unui mediu online cât mai sigur în pandemie

În plus față de noul pachet de stickere, WhatsApp a adăugat în ultimul an numeroaselinii de asistență COVID-19 de la diferite guverne și organizații naționale, precum OMS și UNICEF. Aplicația de mesagerie instant a susținut că peste trei miliarde de mesaje au fost trimise prin intermediul acestor linii de asistență globale în ultimul an.

WhatsApp a transmis, de asemenea, că guvernele din mai multe țări precum India, Argentina, Brazilia, Indonezia și Africa de Sud, au început să folosească aceste linii de asistență pentru a conecta cetățenii la informații corecte cu privire la criza pandemică. Aplicaţia de mesagerie WhatsApp, deţinută de Facebook, a anunţat că două miliarde de persoane din întreaga lume au cont pe platformă.