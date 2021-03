Schimbare majoră de preț: șoferii cu mașini pe benzină și motorină trebuie să fie atenți la pompă

În 2020, prețurile la benzină și motorină au scăzut foarte mult. Doar că 2021 a venit cu o creștere considerabilă, aproape de nivelul de dinainte de pandemie. Acum mai vedem o schimbare.

Pe 18 martie, preţurile petrolului au scăzut cu 7%. Poate că procentual nu pare mult, dar este cel mai mare declin zilnic consemnat din vara trecută. Scăderea a venit pe fondul temerilor tot mai mari provocate de creşterea cazurilor de Covid-19 în Europa şi de aprecierea dolarului american.

Mai multe ţări mari din Europa au fost nevoite să reintre în carantină din cauza creşterii numărului cazurilor de Covid-19, în timp ce programele de vaccinare au încetinit din cauza îngrijorărilor legate de efectele secundare ale vaccinului produs de compania AstraZeneca, care este distribuit pe scară largă în Europa, conform News.ro. Declinul preţurilor nu a afectat doar petrolul, ci şi preţurile pentru păcură și benzină, care au coborât cu peste 5%.

„Situaţia din Europa a scăpat de sub control aproape complet. Carantinele din Polonia şi Italia lovesc în centrul scenariului de redresare a cererii şi al tezei care a alimentat creşterea preţurilor.”

John Kilduff, partener la firma Again Capital din New York