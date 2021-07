Apariția unor producții virtuale precum The Mandalorian de la Disney, oferă giganților din domeniul afișajelor o nouă oportunitate. Samsung își extinde astfel domeniul de activitate, venind cu cele mai bune LED-uri pentru industria cinematografică.

Această industrie oferă o nouă nișă pentru giganții ecranelor masive. Sony se poate mândri deja cu nenumărate producții la care au ajutat foarte mult LED-urile modulare de cristal pentru a oferi fundaluri pentru filmări. Acum, Samsung intră la rândul său în scenă, printr-un nou parteneriat cu producătorul coreean de filme și emisiuni TV, CJ ENM.

Înțelegerea prevede ca Samsung să furnizeze televizoarele sale masive MicroLED, cunoscute sub numele de The Wall, către unitatea de producție virtuală a studioului atunci când se va deschide în Paju, provincia Gyeonggi la sfârșitul acestui an. CJ ENM a încheiat anterior un acord cu producătorul Fortnite, Epic Games, pentru a utiliza motorul său de joc Unreal Engine care a oferit și fundaluri digitale pentru The Mandalorian, pentru proiecte viitoare.

Producțiile virtuale câștigă tot mai mult teren în filmarea globală. Tehnica implică utilizarea de scene LED, motoare de jocuri și VR pentru a crea și controla fundaluri generate de computer. În prezent, investiția masivă a limitat instrumentele filmărilor de succes, dar cei din industrie consideră că acest lucru s-ar putea schimba pe măsură ce oamenii își vor da seama de economiile pe care le aduc călătoriile echipajului, seturilor fizice și infrastructurii.

Samsung se extinde în domeniul producțiilor virtuale

Utilizând toate aceste tehnologii se așteaptă ca producțiile virutale să devină o normă în realizarea filmului în maximum cinci ani, potrivit unui raport al industriei de la Festivalul de Film de la Göteborg.

Samsung spune că cele mai recente ecrane ale sale vor oferi imagini îmbunătățite grație suportului pentru HDR 10+ și a ratei de cadre optimizate, cum ar fi 23,976Hz, 29,97Hz și 59,94Hz. Compania va instala un afișaj principal în formă ovală la noul complex al CJ ​​ENM cu un diametru de 20 de metri și o înălțime de cel puțin șapte metri. Samsung spune că ecranul său masiv măsoară peste 1.000 de inci și acceptă conținut de până la 16K de înaltă rezoluție.

Dar, compania coreeană nu a îmbrățișat producția virtuală la fel ca Sony. Conglomeratul japonez a plătit anterior 250 de milioane de dolari pentru a achiziționa o participație minoritară la Epic Games. De asemenea, a cumpărat producătorul de software de producție virtuală Nurulize în 2019 și l-a integrat în Sony Innovation Studios, facilitatea de ultimă generație situată pe lotul Sony Pictures Studios.