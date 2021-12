Salariile din România, sub reflector: ai fi uimit cât câștigă un medic veterinar, dar un consultant relații cu clienții

În România, salariile variază foarte mult, chiar și în cadrul aceleiași specializări. Din acest motiv, ocazional, este bine să ai în vedere o radiografie a pieței de joburi de pe meleaguri mioritice. Așa poți înțelege și tu un pic mai bine cât câștigi în raport cu alți români.

La fiecare câteva săptămâni Economica.net publică o sinteză a salariilor disponibile pe piața din România, pornind de la posturile vacante de pe platformele de recrutare. Cu această ocazie, aflăm că un consultant relații cu clienții este remunerat cu un salariu care începe de la 2900 lei net, lunar. În același timp, un manager de restaurant se bucură de o variație foarte mare a veniturilor, între 3500 și 5000 lei lunar. În mod surprinzător, salariul unui medic veterinar începe de la doar 2500 lei.

Care sunt salariile în România, pe final de 2021

Pornind de la anunțurile de angajare publicate online împreună cu oferta salarială, aflăm că un medic veterinar începe de la 500 de euro, aproximativ 2500 lei, dar poate ajunge până la 1000 de euro, dublu. Postul este disponibil la spitalul veterinar Transilvania, iar salariul variază în funcție de experiența în domeniu, abilitățile de comunicare, flexibilitate și spiritul de comunicare, conform anunțului de pe eJobs.

Un tehnician pentru filtrarea apei la Karetech Ro are un salariu între 3000 și 3500 de lei. Candidatul potrivit are bune abilități de comunicare, permis de conducere categoria B și este rezistent la stres. Absolvirea unei facultăți cu profil tehnic reprezintă un avantaj, experiența în domeniul instalațiilor, de asemenea.

Un consultant în relații cu clienții la Tavex Gold poate câștiga un salariu care începe de la 2900 de lei lunar. Printre specificațiile postului se numără gândirea logică, responsabilitatea și dispoziția de a ajuta colegii și clienții, conform anunțului.

Nu în ultimul rând, Dodo Pizza angajează un manager de restaurant cu cel puțin un an experiență într-un post similar sau doi ani experiență ca manager de magazin. Pentru un salariu între 3500 și 5000 de lei, candidatul ideal are cunoștințe solide despre indicatorii financiar ai unei unități de administrație publică și știe cum să-i atingă. Are cunoștințe medii de engleză și abilități de planificare, după cum se arată în anunț.